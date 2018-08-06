Трое детей утонули в Смоленской области в реке Западная Двина
На территории Смоленской области утонули 3 ребенка. Данное чрезвычайное происшествие случилось на реке Западная Двина.
Как стало известно, все дети принадлежали к одной семье. Данные про гибель двух братьев, а также сестры были переданы региональным следственным комитетом. Средства массовой информации передают, что данная трагедия произошла с детьми пятого августа. При этом погибшим было десять, одиннадцать, а также двенадцать лет. Личности детей, утонувших в Смоленской области, установлены. Они проживали в городе Велиже в одной семье. Тела детей были подняты из реки водолазами регионального поисково-спасательного отряда.
В настоящее время представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства гибели детей. Как было выяснено, на реку дети ушли самостоятельно. Уголовное дело возбудили по статье, подразумевающей причинение смерти по неосторожности.
Как стало известно, все дети принадлежали к одной семье. Данные про гибель двух братьев, а также сестры были переданы региональным следственным комитетом. Средства массовой информации передают, что данная трагедия произошла с детьми пятого августа. При этом погибшим было десять, одиннадцать, а также двенадцать лет. Личности детей, утонувших в Смоленской области, установлены. Они проживали в городе Велиже в одной семье. Тела детей были подняты из реки водолазами регионального поисково-спасательного отряда.
В настоящее время представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства гибели детей. Как было выяснено, на реку дети ушли самостоятельно. Уголовное дело возбудили по статье, подразумевающей причинение смерти по неосторожности.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:38