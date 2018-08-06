Трое детей утонули в Смоленской области в реке Западная Двина

Как стало известно, все дети принадлежали к одной семье. Данные про гибель двух братьев, а также сестры были переданы региональным следственным комитетом. Средства массовой информации передают, что данная трагедия произошла с детьми пятого августа. При этом погибшим было десять, одиннадцать, а также двенадцать лет. Личности детей, утонувших в Смоленской области, установлены. Они проживали в городе Велиже в одной семье. Тела детей были подняты из реки водолазами регионального поисково-спасательного отряда.В настоящее время представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства гибели детей. Как было выяснено, на реку дети ушли самостоятельно. Уголовное дело возбудили по статье, подразумевающей причинение смерти по неосторожности.