В Германии муха помешала установить мировой рекорд с домино

Особенностью данного события являлось то, что каждая фигура домина была размером в ноготь. Несмотря на то, что спортсмены предприняли попытку приостановить падение фигур и крах попытки совершить рекорд, однако справить с запущенным процессом падения им не удалось. Цепная реакция сработала именно в таком виде, как желали сами спортсмены, однако совершенно не в тот момент, когда его запустила муха.Столь забавное происшествие произошло в немецком городе Нидда, где участники все же сумели добиться рекорда, однако несколько в ином виде. Если до инцидента спортсмены намеревались установить фигуру из 600 тысяч фигур домино, то фактически это случилось с 596 тысячами домино. Следует отметить, что предыдущий рекорд по аналогичному заданию был поставлен с 538 тысячами фигур, тем самым уверенно обойдя своих прямых конкурентов по всем условиям проведения конкурса.