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В Германии муха помешала установить мировой рекорд с домино

Довольно забавный случай случился в Германии, где «благодаря» мухе двухнедельный труд около 20 человек привел к полному разочарованию участников. Именно из-за участия насекомого не удалось установить очередной мировой рекорд, направленный на падающую цепочку из домино.

Особенностью данного события являлось то, что каждая фигура домина была размером в ноготь. Несмотря на то, что спортсмены предприняли попытку приостановить падение фигур и крах попытки совершить рекорд, однако справить с запущенным процессом падения им не удалось. Цепная реакция сработала именно в таком виде, как желали сами спортсмены, однако совершенно не в тот момент, когда его запустила муха.

В Германии муха помешала установить мировой рекорд с домино


Столь забавное происшествие произошло в немецком городе Нидда, где участники все же сумели добиться рекорда, однако несколько в ином виде. Если до инцидента спортсмены намеревались установить фигуру из 600 тысяч фигур домино, то фактически это случилось с 596 тысячами домино. Следует отметить, что предыдущий рекорд по аналогичному заданию был поставлен с 538 тысячами фигур, тем самым уверенно обойдя своих прямых конкурентов по всем условиям проведения конкурса.

 
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Общество
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:31
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