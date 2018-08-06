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Йозеф Блаттер рассказал о мошенничестве при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер, который возглавлял организацию в период с 1998 по 2015 год, поделился своей книгой «Моя правда». Для многих читателей самое весомое значение вызвал тот факт, что футбольный чиновник посчитал « не честным» получение Катаром право на проведение чемпионата мира в 2022 году.

Свою позицию Йозеф Блаттер обосновывает тем, что члены комиссии, которым и предстояло рассматривать данный вопрос, не учитывали ряд рекомендаций, направленных на улучшение условий по организации футбольного турнира. Более того, участники рассмотрения данного вопроса проигнорировали советы о том, что в Катаре отсутствуют условия, позволяющие на высоком уровне справиться со столь сложным мероприятием, требующим не только финансов, но и огромных сил.

Йозеф Блаттер рассказал о мошенничестве при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022


Также бывший футбольный чиновник отметил, что на решение повлияла договоренность между заинтересованными лицами ,а также скрытое давление бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини. По мнению Блаттера, члены комиссии поторопились принять позицию по Катару, не ознакомившись с другими претендентами, которые бы могли также рассматриваться в качестве места для проведения футбольного турнира.

 
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Общество / Спорт
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:27
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