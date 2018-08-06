Генпрокуратура признала незаконной блокировку Роскомнадзором IP-адресов из-за Telegram
Генеральная прокуратура признала незаконным действия Роскомнадзора, подразумевающие блокировку IP-адресов из-за Telegram.
Представители Генпрокуратуры России заявили, что не предоставляли Роскомнадзору разрешение на осуществление блокировки миллионов IP-адресов в рамках борьбы с популярным мессенджером. Таганский суд российской столицы принял иск владельца действующего сайта организации "Живая фотография" к Генпрокуратуре и Роскомнадзору о незаконной блокировке ресурса в ходе борьбы с Telegram. В свою очередь представители Генеральной прокуратуры в суд направили возражение. По словам представителей ведомства, они подписали разрешение, которое ограничивает доступ к 7-ми аккаунтам с пропагандой терроризма, а также 4-ём страницам по обходу блокировок.
Данил Бухарин, являющийся адвокат прокуратуры, заявил, что Роскомнадзор действовал по своей инициативе, превысив свои полномочия.
Представители Генпрокуратуры России заявили, что не предоставляли Роскомнадзору разрешение на осуществление блокировки миллионов IP-адресов в рамках борьбы с популярным мессенджером. Таганский суд российской столицы принял иск владельца действующего сайта организации "Живая фотография" к Генпрокуратуре и Роскомнадзору о незаконной блокировке ресурса в ходе борьбы с Telegram. В свою очередь представители Генеральной прокуратуры в суд направили возражение. По словам представителей ведомства, они подписали разрешение, которое ограничивает доступ к 7-ми аккаунтам с пропагандой терроризма, а также 4-ём страницам по обходу блокировок.
Данил Бухарин, являющийся адвокат прокуратуры, заявил, что Роскомнадзор действовал по своей инициативе, превысив свои полномочия.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:23