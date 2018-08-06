АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Генпрокуратура признала незаконной блокировку Роскомнадзором IP-адресов из-за Telegram

Генеральная прокуратура признала незаконным действия Роскомнадзора, подразумевающие блокировку IP-адресов из-за Telegram.

Генпрокуратура признала незаконной блокировку Роскомнадзором IP-адресов из-за Telegram


Представители Генпрокуратуры России заявили, что не предоставляли Роскомнадзору разрешение на осуществление блокировки миллионов IP-адресов в рамках борьбы с популярным мессенджером. Таганский суд российской столицы принял иск владельца действующего сайта организации "Живая фотография" к Генпрокуратуре и Роскомнадзору о незаконной блокировке ресурса в ходе борьбы с Telegram. В свою очередь представители Генеральной прокуратуры в суд направили возражение. По словам представителей ведомства, они подписали разрешение, которое ограничивает доступ к 7-ми аккаунтам с пропагандой терроризма, а также 4-ём страницам по обходу блокировок.

Данил Бухарин, являющийся адвокат прокуратуры, заявил, что Роскомнадзор действовал по своей инициативе, превысив свои полномочия.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Йозеф Блаттер рассказал о мошенничестве при
Генпрокуратура признала незаконной блокировку
Звезда фильма "Я худею" Александра Бортич
Алла Пугачева жестко ответила на оскорбления в
Дочь Татьяны Навки приятно удивила красотой в
Поклонники Леры Кудрявцевой переживают "пропажу"
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей подходящих
Apple оставила россиян без самой ожидаемой
«Факты из жизни»: Леонардо Ди Каприо решил стать
Эксперты составили ТОП-5 лучших автомобилей 2018
Эксперты составили рейтинг самых отвратительных
В NASA создали видеоролик показывающий наполнение
«Как гора с плеч»: Евгений Петросян
Специалисты из Китая разработали изменяющую свой
Минздрав РФ: электронные сигареты вызывают
«Автостат» анонсировал самые популярные
«АвтоВАЗ» выпустил последний экземпляр популярной
Новый спутник NASA защитит Землю от потенциально
Друг Петросяна Святослав Ещенко также разводится
Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о
В Израиле Мертвое море и озеро Кинерет обмелели
Эксперты назвали основные преимущества iOS над
В подвале жилого дома под Петербургом найдены
Внучка королевы Елизаветы II случайно
Сериал о советских разведчиках выиграл 3 премии
Капитан, посадивший на мель сухогруз в Швеции,
В Испании из тюрьмы выпустили приговоренного к
"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову
На Земле существуют тайные базы по изучению
Рассекречен салон эксклюзивного спорткара Porsche
Просмотреть все новости