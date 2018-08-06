Генпрокуратура признала незаконной блокировку Роскомнадзором IP-адресов из-за Telegram

Представители Генпрокуратуры России заявили, что не предоставляли Роскомнадзору разрешение на осуществление блокировки миллионов IP-адресов в рамках борьбы с популярным мессенджером. Таганский суд российской столицы принял иск владельца действующего сайта организации "Живая фотография" к Генпрокуратуре и Роскомнадзору о незаконной блокировке ресурса в ходе борьбы с Telegram. В свою очередь представители Генеральной прокуратуры в суд направили возражение. По словам представителей ведомства, они подписали разрешение, которое ограничивает доступ к 7-ми аккаунтам с пропагандой терроризма, а также 4-ём страницам по обходу блокировок.Данил Бухарин, являющийся адвокат прокуратуры, заявил, что Роскомнадзор действовал по своей инициативе, превысив свои полномочия.