Звезда фильма "Я худею" Александра Бортич высказалась о разводе с мужем

В студии программы «Нежный редактор» 23-летняя актриса рассказала о том, каким оказался ее первый брак, раскрыв некоторые подробности неудачных отношений и семейной жизни. Несмотря на то, что брак с Вячеславом Воронцовым продлился порядка двух лет, это нисколько не скрепило их отношения, тогда как напротив, постепенно былые чувства угасали. Звезда фильма «Я худею» призналась, что после расставания и полной свободы от мужа стала чувствовать себя значительно комфортнее, а потому теперь заново может испытывать состояние счастливого человека.Еще в июне состоялся бракоразводный процесс, и по словам Александры Бортич, только с получением документа о разводе она почувствовала в себе силы на развитие карьеры и личности, находя время для самой себя. Не исключено, что в скором времени российская актриса сможет обрести новое счастье, тем самым порадовав поклонников отношениями со своим молодым человеком.