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Звезда фильма "Я худею" Александра Бортич высказалась о разводе с мужем

Юная актриса Александра Бортич, несмотря на свой юный возраст, уже успела совершить развод с мужем – исполнителем Мезза. Однако несмотря на такой пессимистический конец, девушка начала наслаждаться теми преимуществами, которые имеются в состоянии одиночества.

В студии программы «Нежный редактор» 23-летняя актриса рассказала о том, каким оказался ее первый брак, раскрыв некоторые подробности неудачных отношений и семейной жизни. Несмотря на то, что брак с Вячеславом Воронцовым продлился порядка двух лет, это нисколько не скрепило их отношения, тогда как напротив, постепенно былые чувства угасали. Звезда фильма «Я худею» призналась, что после расставания и полной свободы от мужа стала чувствовать себя значительно комфортнее, а потому теперь заново может испытывать состояние счастливого человека.

Звезда фильма "Я худею" Александра Бортич высказалась о разводе с мужем


Еще в июне состоялся бракоразводный процесс, и по словам Александры Бортич, только с получением документа о разводе она почувствовала в себе силы на развитие карьеры и личности, находя время для самой себя. Не исключено, что в скором времени российская актриса сможет обрести новое счастье, тем самым порадовав поклонников отношениями со своим молодым человеком.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:18
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