Алла Пугачева жестко ответила на оскорбления в Сети
Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва по разному поводу практически каждый месяц заставляет о себе говорить. Недавно Алла Борисовна призналась, что она очень огорчается в последнее время сообщениями по поводу её внешности.
По словам Аллы Пугачёвой, в обществе уже стало тенденцией обвинять её в старости. Примадонна недовольна тем, что её осуждают за фотографии, на которых она запечатлена без макияжа. Алла Борисовна отметила, что выросла на принципе «Молодым везде дорога, старикам везде почет!».
Артистку обижает то, что в интернете её всё чаще стали называть «старухой». Недавно Алла Борисовна отметила: «Да, я старая и с этим ничего не поделать. Однако о том, что у меня молодая душа, тоже говорить не собираюсь».
По словам Аллы Пугачёвой, в обществе уже стало тенденцией обвинять её в старости. Примадонна недовольна тем, что её осуждают за фотографии, на которых она запечатлена без макияжа. Алла Борисовна отметила, что выросла на принципе «Молодым везде дорога, старикам везде почет!».
Артистку обижает то, что в интернете её всё чаще стали называть «старухой». Недавно Алла Борисовна отметила: «Да, я старая и с этим ничего не поделать. Однако о том, что у меня молодая душа, тоже говорить не собираюсь».