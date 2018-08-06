Алла Пугачева жестко ответила на оскорбления в Сети

По словам Аллы Пугачёвой, в обществе уже стало тенденцией обвинять её в старости. Примадонна недовольна тем, что её осуждают за фотографии, на которых она запечатлена без макияжа. Алла Борисовна отметила, что выросла на принципе «Молодым везде дорога, старикам везде почет!».Артистку обижает то, что в интернете её всё чаще стали называть «старухой». Недавно Алла Борисовна отметила: «Да, я старая и с этим ничего не поделать. Однако о том, что у меня молодая душа, тоже говорить не собираюсь».