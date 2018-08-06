АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Дочь Татьяны Навки приятно удивила красотой в купальнике

Юная дочь Александра Жулина и Татьяны Навки в очередной раз порадовала многочисленных подписчиков в социальной сети, тем самым опубликовав фотографию в купальнике. Несмотря на то, что 18-летняя девушка редко позирует в открытых нарядах, нынешний образ восхитил многих поклонников.

Несмотря на то, что девочка воспитывалась в семье фигуристов, Алексии не удалось найти для себя привлекательных моментов в данном виде деятельности, в связи с чем она и обратилась к профессии певицы. Даже тот факт, что в юном возрасте нельзя продемонстрировать всей широты способностей, слушателей у дочери Татьяны Навки и Александра Жулина становится все больше и больше. Фанаты не перестают обсуждать и привлекательную внешность Алексии, которой удается сохранять красоту в первозданном ее виде, без излишнего нанесения макияжа.

Дочь Татьяны Навки приятно удивила красотой в купальнике


Даже тот факт, что Алексия Жулина достаточно часто публикует свежие фотографии на своей странице, никак не останавливает подписчиков от «волны» комплиментов и пожеланий в адрес девушки. Более того, интересующиеся ее жизнью уверены в том, что Алексия очень похожа на «куколку».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:07
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Йозеф Блаттер рассказал о мошенничестве при
Генпрокуратура признала незаконной блокировку
Звезда фильма "Я худею" Александра Бортич
Алла Пугачева жестко ответила на оскорбления в
Дочь Татьяны Навки приятно удивила красотой в
Поклонники Леры Кудрявцевой переживают "пропажу"
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей подходящих
Apple оставила россиян без самой ожидаемой
«Факты из жизни»: Леонардо Ди Каприо решил стать
Эксперты составили ТОП-5 лучших автомобилей 2018
Эксперты составили рейтинг самых отвратительных
В NASA создали видеоролик показывающий наполнение
«Как гора с плеч»: Евгений Петросян
Специалисты из Китая разработали изменяющую свой
Минздрав РФ: электронные сигареты вызывают
«Автостат» анонсировал самые популярные
«АвтоВАЗ» выпустил последний экземпляр популярной
Новый спутник NASA защитит Землю от потенциально
Друг Петросяна Святослав Ещенко также разводится
Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о
В Израиле Мертвое море и озеро Кинерет обмелели
Эксперты назвали основные преимущества iOS над
В подвале жилого дома под Петербургом найдены
Внучка королевы Елизаветы II случайно
Сериал о советских разведчиках выиграл 3 премии
Капитан, посадивший на мель сухогруз в Швеции,
В Испании из тюрьмы выпустили приговоренного к
"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову
На Земле существуют тайные базы по изучению
Рассекречен салон эксклюзивного спорткара Porsche
Просмотреть все новости