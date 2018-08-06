Дочь Татьяны Навки приятно удивила красотой в купальнике

Несмотря на то, что девочка воспитывалась в семье фигуристов, Алексии не удалось найти для себя привлекательных моментов в данном виде деятельности, в связи с чем она и обратилась к профессии певицы. Даже тот факт, что в юном возрасте нельзя продемонстрировать всей широты способностей, слушателей у дочери Татьяны Навки и Александра Жулина становится все больше и больше. Фанаты не перестают обсуждать и привлекательную внешность Алексии, которой удается сохранять красоту в первозданном ее виде, без излишнего нанесения макияжа.Даже тот факт, что Алексия Жулина достаточно часто публикует свежие фотографии на своей странице, никак не останавливает подписчиков от «волны» комплиментов и пожеланий в адрес девушки. Более того, интересующиеся ее жизнью уверены в том, что Алексия очень похожа на «куколку».