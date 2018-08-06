Поклонники Леры Кудрявцевой переживают "пропажу" телеведущей

Кроме того, усугубил переживания тот факт, что ее муж Игорь Макаров также перестал заходить в свои аккаунты и пополнять их публикациями. Если еще совсем недавно телеведущая достаточно часто радовала фанатов очередными милыми снимками и роликами любимого кота, те в сейчас присутствует полная пустота и пассивность на ее страницах в соцсетях. Между тем, пользователи уже начали выдвигать свои версии происходящим событиям. Одни считают, что телеведущая уже родила малыша, тем самым не стараясь не привлекать к себе внимание, другие думают, что проблема в головных болях, на которые Лера Кудрявцева жаловалась в последнее время.Все эти обстоятельства продолжают держать в некоторой настороженности многотысячную армию поклонников, которые днем и ночью ждут хоть частичного ответа на свой вопрос. Напомним, еще в прошлом месяце телеведущая ответила, что собирается рожать в Майами, однако несмотря на поздний срок, девушка до сих пор находилась на территории России, чем вызывает некоторое опасение в том числе и у медиков.