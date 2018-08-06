Эксперты составили ТОП-5 автомобилей подходящих для летних путешествий

Во главе ТОП-5 оказалось транспортное средство Envy Camper Van Nissan NV200, в нём сочетается всё необходимое для максимально комфортного путешествия «на колёсах». Машина имеет просторный салон, где есть полноценный раскладной диван, палатка для кемпинга и кухня.На втором месте рейтинга расположился редкий универсал Volkswagen Golf Alltrack с большим багажником и мощным двигателем. Третье место досталось внедорожнику Mercedes-Benz GLS-Class с роскошным салоном высокого уровня комфорта и большим багажником.На четвёртой строчке рейтинга разместился «заряженный» седан Mercedes-Benz GLS-Class, обладающий выдающимся салоном с широким набором высокотехнологичных функций. Замыкает ТОП-5 автомобиль Porsche Panamera Sport Turismo, его комфортный салон тоже прекрасно походит для путешествий.