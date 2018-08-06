АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Эксперты составили ТОП-5 автомобилей подходящих для летних путешествий

Эксперты обнародовали ТОП-5 автомобилей для дальних поездок и летних путешествий. Как ни странно в рейтинг вошли как «дома на колёсах», так и спортивные автомобили.

Эксперты составили ТОП-5 автомобилей подходящих для летних путешествий


Во главе ТОП-5 оказалось транспортное средство Envy Camper Van Nissan NV200, в нём сочетается всё необходимое для максимально комфортного путешествия «на колёсах». Машина имеет просторный салон, где есть полноценный раскладной диван, палатка для кемпинга и кухня.

На втором месте рейтинга расположился редкий универсал Volkswagen Golf Alltrack с большим багажником и мощным двигателем. Третье место досталось внедорожнику Mercedes-Benz GLS-Class с роскошным салоном высокого уровня комфорта и большим багажником.

На четвёртой строчке рейтинга разместился «заряженный» седан Mercedes-Benz GLS-Class, обладающий выдающимся салоном с широким набором высокотехнологичных функций. Замыкает ТОП-5 автомобиль Porsche Panamera Sport Turismo, его комфортный салон тоже прекрасно походит для путешествий.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 07:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Йозеф Блаттер рассказал о мошенничестве при
Генпрокуратура признала незаконной блокировку
Звезда фильма "Я худею" Александра Бортич
Алла Пугачева жестко ответила на оскорбления в
Дочь Татьяны Навки приятно удивила красотой в
Поклонники Леры Кудрявцевой переживают "пропажу"
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей подходящих
Apple оставила россиян без самой ожидаемой
«Факты из жизни»: Леонардо Ди Каприо решил стать
Эксперты составили ТОП-5 лучших автомобилей 2018
Эксперты составили рейтинг самых отвратительных
В NASA создали видеоролик показывающий наполнение
«Как гора с плеч»: Евгений Петросян
Специалисты из Китая разработали изменяющую свой
Минздрав РФ: электронные сигареты вызывают
«Автостат» анонсировал самые популярные
«АвтоВАЗ» выпустил последний экземпляр популярной
Новый спутник NASA защитит Землю от потенциально
Друг Петросяна Святослав Ещенко также разводится
Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о
В Израиле Мертвое море и озеро Кинерет обмелели
Эксперты назвали основные преимущества iOS над
В подвале жилого дома под Петербургом найдены
Внучка королевы Елизаветы II случайно
Сериал о советских разведчиках выиграл 3 премии
Капитан, посадивший на мель сухогруз в Швеции,
В Испании из тюрьмы выпустили приговоренного к
"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову
На Земле существуют тайные базы по изучению
Рассекречен салон эксклюзивного спорткара Porsche
Просмотреть все новости