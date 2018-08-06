Эксперты составили ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года

Возглавил ТОП-5 лучших автомобилей японский седан Toyota Corolla, его эксперты оценили выше других транспортных средств за лучшие показатели безопасности, надёжности и за просторный салон для своего класса.На втором месте рейтинга расположился автомобиль Audi A4. Специалистам понравилась его управляемость, высокий уровень безопасности, удобный салон и широкая моторная линейка.Третью строчку рейтинга занимает бизнес-седан Toyota Camry. Это транспортное средство по праву считается одним из самых уважаемых на дороге, оно ценится за неприхотливость в обслуживании и надёжность.Также в пятёрку лучших автомобилей входят кроссоверы Subaru Forester и BMW X3. Эти машины сочетают в себе такие качества, как технологичное оснащение, управляемость и динамику.