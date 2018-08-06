Эксперты составили ТОП-5 лучших автомобилей 2018 года
Эксперты составили ТОП-5 самых лучших автомобилей текущего года. При составлении рейтинга учитывались такие важные для автомобиля качества, как хорошая управляемость, надёжность и уровень безопасности.
Возглавил ТОП-5 лучших автомобилей японский седан Toyota Corolla, его эксперты оценили выше других транспортных средств за лучшие показатели безопасности, надёжности и за просторный салон для своего класса.
На втором месте рейтинга расположился автомобиль Audi A4. Специалистам понравилась его управляемость, высокий уровень безопасности, удобный салон и широкая моторная линейка.
Третью строчку рейтинга занимает бизнес-седан Toyota Camry. Это транспортное средство по праву считается одним из самых уважаемых на дороге, оно ценится за неприхотливость в обслуживании и надёжность.
Также в пятёрку лучших автомобилей входят кроссоверы Subaru Forester и BMW X3. Эти машины сочетают в себе такие качества, как технологичное оснащение, управляемость и динамику.
Возглавил ТОП-5 лучших автомобилей японский седан Toyota Corolla, его эксперты оценили выше других транспортных средств за лучшие показатели безопасности, надёжности и за просторный салон для своего класса.
На втором месте рейтинга расположился автомобиль Audi A4. Специалистам понравилась его управляемость, высокий уровень безопасности, удобный салон и широкая моторная линейка.
Третью строчку рейтинга занимает бизнес-седан Toyota Camry. Это транспортное средство по праву считается одним из самых уважаемых на дороге, оно ценится за неприхотливость в обслуживании и надёжность.
Также в пятёрку лучших автомобилей входят кроссоверы Subaru Forester и BMW X3. Эти машины сочетают в себе такие качества, как технологичное оснащение, управляемость и динамику.
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Добавил: Алина Сегодня, 06:46