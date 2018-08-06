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Эксперты составили рейтинг самых отвратительных запахов

Эксперты назвали самые отвратительные в мире запахи. По словам учёных, неприятные запахи напрямую связаны с молекулярной структурой определённого существа.

Эксперты составили рейтинг самых отвратительных запахов


Учёные из Калифорнийского университета в Беркли установили, что молекулярная масса и плотность электронов между собой тесно связаны. Как правило, с плохими запахами связаны более тяжёлые молекулы, а с приятными – более лёгкие.

Каждый человек воспринимает один и тот же аромат по-разному, однако есть предметы, которые плохо пахнут для всех. Первым отвратительным запахом, по мнению специалистов, являются гнилые яйца, согласно недавним исследованием именно такой запах имеет планета Уран. Вторым в рейтинге отвратительных запахов стал аромат плода дуриана, его можно сравнить с запахом газа.

На третьем месте рейтинга цветок Раффлезия Арнольда, который пахнет гниющим трупом с присутствием запаха рыбы. Четвёртое место занимает сыр Вье Булонь, считающийся самым плохо пахнущим продуктом. Замыкает пятёрку самых отвратительных ароматов малый муравьед, его запах намного хуже скунса, это защищает его от хищников.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 06:45
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