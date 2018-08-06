АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

В NASA создали видеоролик показывающий наполнение Солнечной системы астероидами

Многие уверены, что все космическое пространство наполнено свободным местом. Данную теорию можно как утверждать, так и опровергнуть. Для объяснения подобных утверждений, учеными космического агентства NASA создан видеоролик, показывающий наполненность объектами нашей Солнечная системы.

При этом большинство их открыты в течение последних 20-ти лет. Как рассказали ученые NASA, теоритически, астероидов в Солнечной системе может значительно больше. Ученые отмечают на специальной карте траектории и орбиты всех астероидов.
В NASA создали видеоролик показывающий наполнение Солнечной системы астероидами


С развитием науки, исследователями открываются новые астероиды, что значительно усложняет задачи. В 1998 году найдено всего несколько сотен астероидов опасных для Земли, а в настоящее время число их уже увеличилось минимум на 18000.


Достаточно привести данные, указывающие, что между Марсом и Юпитером насчитывается подобных космических тел примерно 2 млн. Ученые каждую неделю находят примерно 40 астероидов, которые отмечаются на карте.

В пределах Солнечной системы, космос заполнен различным телами. Только людям это говорит не о переполненности Солнечной системы, а неизмеримо гигантских ее масштабах.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили ТОП-5 лучших автомобилей 2018
Эксперты составили рейтинг самых отвратительных
В NASA создали видеоролик показывающий наполнение
«Как гора с плеч»: Евгений Петросян
Специалисты из Китая разработали изменяющую свой
Минздрав РФ: электронные сигареты вызывают
«Автостат» анонсировал самые популярные
«АвтоВАЗ» выпустил последний экземпляр популярной
Новый спутник NASA защитит Землю от потенциально
Друг Петросяна Святослав Ещенко также разводится
Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о
В Израиле Мертвое море и озеро Кинерет обмелели
Эксперты назвали основные преимущества iOS над
В подвале жилого дома под Петербургом найдены
Внучка королевы Елизаветы II случайно
Сериал о советских разведчиках выиграл 3 премии
Капитан, посадивший на мель сухогруз в Швеции,
В Испании из тюрьмы выпустили приговоренного к
"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову
На Земле существуют тайные базы по изучению
Рассекречен салон эксклюзивного спорткара Porsche
В Москве на видео сняли большое необычное облако,
Сбербанк анонсировал представление робота-аватара
Трамп заявил, что СМИ, распространяющие фейковые
Первые колонисты Красной планеты могут после
Загадочный светящийся НЛО над Цинциннати вызвал
Пользователи назвали Веру Брежневу украшением
Фильм Александра Расторгуева покажут впервые на
Сергей Стиллавин озвучил свое мнение о разводе
Содержащие железо продукты могут улучшить память
Просмотреть все новости