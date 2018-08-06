В NASA создали видеоролик показывающий наполнение Солнечной системы астероидами

При этом большинство их открыты в течение последних 20-ти лет. Как рассказали ученые NASA, теоритически, астероидов в Солнечной системе может значительно больше. Ученые отмечают на специальной карте траектории и орбиты всех астероидов.С развитием науки, исследователями открываются новые астероиды, что значительно усложняет задачи. В 1998 году найдено всего несколько сотен астероидов опасных для Земли, а в настоящее время число их уже увеличилось минимум на 18000.Достаточно привести данные, указывающие, что между Марсом и Юпитером насчитывается подобных космических тел примерно 2 млн. Ученые каждую неделю находят примерно 40 астероидов, которые отмечаются на карте.В пределах Солнечной системы, космос заполнен различным телами. Только людям это говорит не о переполненности Солнечной системы, а неизмеримо гигантских ее масштабах.