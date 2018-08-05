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Друг Петросяна Святослав Ещенко также разводится после 20 лет брака

Святослав Ещенко, давний друг артиста Евгения Петросяна и коллега по проекту «кривое зеркало», похоже, пошел по его стопам относительно развода и тоже решил расторгнуть свой брак.

Друг Петросяна Святослав Ещенко также разводится после 20 лет брака


По словам Евгения Ещенко, у него сейчас нет времени и сил на анализ причин развода своего давнего друга Евгения Петросяна с Еленой Степаненко, так как сам он находится в аналогичном положении - юморист находится на стадии развода со своей супругой, с которой вместе прожил 20 лет. Однако это решение было не неожиданным, так как Ещенко с супругой уже около двух лет живут отдельно.

О причинах развода Ещенко рассказал, объяснив, что благоверная «капала на мозги» и устраивала скандалы.

Артист планирует расторгнуть брак 3 ноября, когда его сын достигнет совершеннолетия. В таком случае брак можно в короткие сроки аннулировать в специальном центре и не обращаться в суд.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:32
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