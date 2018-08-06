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«Как гора с плеч»: Евгений Петросян прокомментировал свое состояние

Известный юморист Евгений Петросян прокомментировал свое состояние после того, как стало известно о разводе с его женой и коллегой по цеху Еленой Степаненко.

«Как гора с плеч»: Евгений Петросян прокомментировал свое состояние


По словам артиста, чувствует он себя на подъеме, хотя и очень уставшим, так как недавно была закончена съемка проекта «Юморина». Петросян рассказал, что в данное время он сильно загружен работой, и ему даже отдохнуть некогда. Артист прокомментировал свой развод, однако основной акцент сделал на работе и предстоящих планах.

Журналистам Петросян признался, что у него «как гора с плеч» свалилась, когда он вернулся в свой гостиничный номер после съемок «Юморины».

Слухи о разводе пары Петросян – Степаненко распространились в Сети с вирусной скоростью. О его причинах можно только догадываться, однако по одной из версий предстоящего развода, артисты уже лет 15 живут отдельно, поэтому развод в их случае – закономерный.

 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:00
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