«Как гора с плеч»: Евгений Петросян прокомментировал свое состояние

По словам артиста, чувствует он себя на подъеме, хотя и очень уставшим, так как недавно была закончена съемка проекта «Юморина». Петросян рассказал, что в данное время он сильно загружен работой, и ему даже отдохнуть некогда. Артист прокомментировал свой развод, однако основной акцент сделал на работе и предстоящих планах.Журналистам Петросян признался, что у него «как гора с плеч» свалилась, когда он вернулся в свой гостиничный номер после съемок «Юморины».Слухи о разводе пары Петросян – Степаненко распространились в Сети с вирусной скоростью. О его причинах можно только догадываться, однако по одной из версий предстоящего развода, артисты уже лет 15 живут отдельно, поэтому развод в их случае – закономерный.