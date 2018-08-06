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«Факты из жизни»: Леонардо Ди Каприо решил стать продюсером ситкома

Актер Леонардо Ди Каприо сообщил о своих планах попробовать себя в амплуа продюсера и в этой роли снять римейк ситкома 60-х.

«Факты из жизни»: Леонардо Ди Каприо решил стать продюсером ситкома


Один из самых завидных холостяков Голливуда Леонардо Ди Каприо собирается продюсировать римейк известного ситкома 80-х. Вместе с ним в проекте будет задействована модель и певица Джессика Билл.

Согласно информации, предоставленной западными СМИ, Ди Каприо займется возрождением самого длинного ситкома под названием «Факты из жизни», который транслировался на протяжении девяти лет.

 
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Культура
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:05
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