«Факты из жизни»: Леонардо Ди Каприо решил стать продюсером ситкома
Актер Леонардо Ди Каприо сообщил о своих планах попробовать себя в амплуа продюсера и в этой роли снять римейк ситкома 60-х.
Один из самых завидных холостяков Голливуда Леонардо Ди Каприо собирается продюсировать римейк известного ситкома 80-х. Вместе с ним в проекте будет задействована модель и певица Джессика Билл.
Согласно информации, предоставленной западными СМИ, Ди Каприо займется возрождением самого длинного ситкома под названием «Факты из жизни», который транслировался на протяжении девяти лет.
Один из самых завидных холостяков Голливуда Леонардо Ди Каприо собирается продюсировать римейк известного ситкома 80-х. Вместе с ним в проекте будет задействована модель и певица Джессика Билл.
Согласно информации, предоставленной западными СМИ, Ди Каприо займется возрождением самого длинного ситкома под названием «Факты из жизни», который транслировался на протяжении девяти лет.
Культура
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:05