«Факты из жизни»: Леонардо Ди Каприо решил стать продюсером ситкома

Один из самых завидных холостяков Голливуда Леонардо Ди Каприо собирается продюсировать римейк известного ситкома 80-х. Вместе с ним в проекте будет задействована модель и певица Джессика Билл.Согласно информации, предоставленной западными СМИ, Ди Каприо займется возрождением самого длинного ситкома под названием «Факты из жизни», который транслировался на протяжении девяти лет.