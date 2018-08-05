АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

В подвале жилого дома под Петербургом найдены рукописи философа Жан-Жака Руссо

Под Петербургом, в одном из подвалов жилого дома Гатчины, найдены старинные рукописи. По предварительным данным, они принадлежат перу известного французского философа Жан-Жака Руссо.

Информация из сообщений местного жителя Гатчины, на его странице в «Фейсбук». Точная подлинность рукописей не подтверждается, только их содержание может пролить свет на биографию Руссо.

В подвале жилого дома под Петербургом найдены рукописи философа Жан-Жака Руссо


Как считалось ранее, французский философ не принял приглашение графа Орлова, посетить Россию. Но если подтвердиться подлинность найденных писем, это будет доказательством, что приезд Руссо в Россию все-таки состоялся.

Рукописи содержат информацию и путешествиях философа, а так же его отношении к графу Орлову. Помимо прочего, приводятся подробные описания мест, где приходилось побывать Руссо.

Жан-Жак Руссо признан самым выдающимся и влиятельным философом в эпоху Просвещения, а так же основоположником нового течения романтизма.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о
В Израиле Мертвое море и озеро Кинерет обмелели
Эксперты назвали основные преимущества iOS над
В подвале жилого дома под Петербургом найдены
Внучка королевы Елизаветы II случайно
Сериал о советских разведчиках выиграл 3 премии
Капитан, посадивший на мель сухогруз в Швеции,
В Испании из тюрьмы выпустили приговоренного к
"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову
На Земле существуют тайные базы по изучению
Рассекречен салон эксклюзивного спорткара Porsche
В Москве на видео сняли большое необычное облако,
Сбербанк анонсировал представление робота-аватара
Трамп заявил, что СМИ, распространяющие фейковые
Первые колонисты Красной планеты могут после
Загадочный светящийся НЛО над Цинциннати вызвал
Пользователи назвали Веру Брежневу украшением
Фильм Александра Расторгуева покажут впервые на
Сергей Стиллавин озвучил свое мнение о разводе
Содержащие железо продукты могут улучшить память
Диетологи рассказали о пользе продуктов с
Ученые: Илон Маск не сможет колонизовать Марс
Медики: Жареный на масле картофель является самым
Ученые предсказали возможные последствия от
Hyundai хочет по дизайну превзойти авто Alfa
Поклонники были шокированы провокационными фото
Утонувший в Сочи мальчик был жителем Нижнекамска
Эксперты анонсировали самые бесполезные опции в
Физик рассказал про возможности людей неосознанно
Во Владивосток отдохнувшие в Турции туристы
Просмотреть все новости