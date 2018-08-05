В подвале жилого дома под Петербургом найдены рукописи философа Жан-Жака Руссо

Информация из сообщений местного жителя Гатчины, на его странице в «Фейсбук». Точная подлинность рукописей не подтверждается, только их содержание может пролить свет на биографию Руссо.Как считалось ранее, французский философ не принял приглашение графа Орлова, посетить Россию. Но если подтвердиться подлинность найденных писем, это будет доказательством, что приезд Руссо в Россию все-таки состоялся.Рукописи содержат информацию и путешествиях философа, а так же его отношении к графу Орлову. Помимо прочего, приводятся подробные описания мест, где приходилось побывать Руссо.Жан-Жак Руссо признан самым выдающимся и влиятельным философом в эпоху Просвещения, а так же основоположником нового течения романтизма.