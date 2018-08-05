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Внучка королевы Елизаветы II случайно опубликовала в Instagram тайные коридоры Букингемского дворца

Внучка королевы Елизаветы II Евгения случайно показала подписчикам в Instagram фото одного из коридоров Букингемского дворца, не предназначенного для посещения широкой публики.

Внучка королевы Елизаветы II случайно опубликовала в Instagram тайные коридоры Букингемского дворца


Красные портьеры, такая же красная ковровая дорожка, бюсты, картины с сюжетами из жизни королевских особ, - всё это никогда не показывалось общественности. Но внучка королевы Англии Евгения захотела сделать фото своего отца принца Эндрю в военной форме полковника в день рождения Елизаветы II.

Внучка королевы Елизаветы II случайно опубликовала в Instagram тайные коридоры Букингемского дворца


Фото отца принцесса Евгения разместила в Instagram, что доставило ей некоторые проблемы. Однако королевская особа удалять фото не стала и оно до сих пор доступно подписчикам.

К слову, к дню рождения королевы британское правительство приняло решения оставить гриф секретности на информации о свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы - как говорится в документе - из соображений национальной безопасности. Несмотря на то, что срок давности в 20 лет давно истек.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Инна Сегодня, 21:38
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