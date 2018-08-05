АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

В Израиле Мертвое море и озеро Кинерет обмелели до рекордного уровня

Продолжает мелеть крупнейшее озеро на территории Израиля Кинерет, а так же Мертвое море. Информация согласно данных Гидрологической службы Израиля. Как сообщает ведомство, только за июль уровень воды снизился в Кинерете на рекордный показатель, равный 27 сантиметров.

Основная причина обмеления Кинерета вызвана скудными осадками. На ситуацию повлияли четыре засухи подряд. Природные источники дают воды меньше на 50%. В результате озеро «засаливается», с 2014 года концентрация слои в озерной воде увеличилась на 16%.

В Израиле Мертвое море и озеро Кинерет обмелели до рекордного уровня


Так же отмечается, что на обмеление Кинерета человеческий фактор абсолютно не влияет. Принятие мер снизило квоты на потребление воды из озера в 10 раз.

При этом мельчает и Мертвое море. Как предположили израильские гидрологи, происходит это по естественным причинам, так как и ранее наблюдалось ежегодное снижение уровня, примерно на один метр.

Есть предложения израильские ученых соединить Мертвое и Красное моря, построив ряд гидротехнических сооружений вдоль 180 - километрового канала. Они будут запитывать опресняющие установки. Жителям региона будет поставляться питьевая вода, а в Мертвое море направится соленая.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о
В Израиле Мертвое море и озеро Кинерет обмелели
Эксперты назвали основные преимущества iOS над
В подвале жилого дома под Петербургом найдены
Внучка королевы Елизаветы II случайно
Сериал о советских разведчиках выиграл 3 премии
Капитан, посадивший на мель сухогруз в Швеции,
В Испании из тюрьмы выпустили приговоренного к
"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову
На Земле существуют тайные базы по изучению
Рассекречен салон эксклюзивного спорткара Porsche
В Москве на видео сняли большое необычное облако,
Сбербанк анонсировал представление робота-аватара
Трамп заявил, что СМИ, распространяющие фейковые
Первые колонисты Красной планеты могут после
Загадочный светящийся НЛО над Цинциннати вызвал
Пользователи назвали Веру Брежневу украшением
Фильм Александра Расторгуева покажут впервые на
Сергей Стиллавин озвучил свое мнение о разводе
Содержащие железо продукты могут улучшить память
Диетологи рассказали о пользе продуктов с
Ученые: Илон Маск не сможет колонизовать Марс
Медики: Жареный на масле картофель является самым
Ученые предсказали возможные последствия от
Hyundai хочет по дизайну превзойти авто Alfa
Поклонники были шокированы провокационными фото
Утонувший в Сочи мальчик был жителем Нижнекамска
Эксперты анонсировали самые бесполезные опции в
Физик рассказал про возможности людей неосознанно
Во Владивосток отдохнувшие в Турции туристы
Просмотреть все новости