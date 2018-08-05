В Израиле Мертвое море и озеро Кинерет обмелели до рекордного уровня

Основная причина обмеления Кинерета вызвана скудными осадками. На ситуацию повлияли четыре засухи подряд. Природные источники дают воды меньше на 50%. В результате озеро «засаливается», с 2014 года концентрация слои в озерной воде увеличилась на 16%.Так же отмечается, что на обмеление Кинерета человеческий фактор абсолютно не влияет. Принятие мер снизило квоты на потребление воды из озера в 10 раз.При этом мельчает и Мертвое море. Как предположили израильские гидрологи, происходит это по естественным причинам, так как и ранее наблюдалось ежегодное снижение уровня, примерно на один метр.Есть предложения израильские ученых соединить Мертвое и Красное моря, построив ряд гидротехнических сооружений вдоль 180 - километрового канала. Они будут запитывать опресняющие установки. Жителям региона будет поставляться питьевая вода, а в Мертвое море направится соленая.