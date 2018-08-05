Капитан, посадивший на мель сухогруз в Швеции, был пьян

Адвокат обвиняемого отметил, что мужчина в суде признался, что управлял кораблём в пьяном виде. При этом капитан судна хочет домой в РФ, к своей семье. В настоящее время мужчина арестован. Официальное обвинение мужчине должны предъявить не позже 7 августа. Согласно информации шведской прессы, у моряка в крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Как стало известно, грузовой корабль BBC Lagos на 130 метров с 5 000 т пшеницы на борту в минувшую пятницу сел на мель поблизости порта Хельсингборг. При этом капитана, являющегося гражданином РФ, задержали в нетрезвом состоянии. Он может получить тюремный срок.Представители консульства сообщили прессе, что ситуация находится под их контролем. Они готовы помочь гражданину России. Судно направлялось в Испанию из Литвы. Зарегистрирован корабль был на Карибских островах.