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Капитан, посадивший на мель сухогруз в Швеции, был пьян

Капитан, который посадил в Швеции на мель сухогруз, признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Речь в данном случае идёт в отношении 53-летнего российского гражданина.

Капитан, посадивший на мель сухогруз в Швеции, был пьян


Адвокат обвиняемого отметил, что мужчина в суде признался, что управлял кораблём в пьяном виде. При этом капитан судна хочет домой в РФ, к своей семье. В настоящее время мужчина арестован. Официальное обвинение мужчине должны предъявить не позже 7 августа. Согласно информации шведской прессы, у моряка в крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Как стало известно, грузовой корабль BBC Lagos на 130 метров с 5 000 т пшеницы на борту в минувшую пятницу сел на мель поблизости порта Хельсингборг. При этом капитана, являющегося гражданином РФ, задержали в нетрезвом состоянии. Он может получить тюремный срок.

Представители консульства сообщили прессе, что ситуация находится под их контролем. Они готовы помочь гражданину России. Судно направлялось в Испанию из Литвы. Зарегистрирован корабль был на Карибских островах.

 
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Общество / Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:38
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