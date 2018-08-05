В Испании из тюрьмы выпустили приговоренного к 3000 годам заключения террориста
Из испанской тюрьмы был выпущен террорист, которого приговорили к 3 тысячам годам заключения. Мужчину признали виновным в организации сорока терактов, вследствие которых погибли десятки человек.
Выпущенного из испанской тюрьмы боевика зовут Сантьяго Арроспиде Сарасола. Его задержали ещё в 1987 году на территории Франции за незаконное хранение взрывчатки, оружия. По отбытию тринадцатилетнего срока арестанта экстрадировали в Испанию. Там он получил беспрецедентное наказание. Потом благодаря либерализации законодательства государств Евросоюза, срок заключения террориста стремительно начал уменьшаться. Потроса освобождали уже из-под стражи. Так в 2014 году он был выпущен из тюрьмы, однако спустя месяц его опять арестовали по делу, подразумевающему теракты в Мадриде (1986 г), а также Барселоне (1987 г).
Совершённый Потросом самый кровавый акт терроризма знаменуется июнем месяцем 1987 года. Он в супермаркете Барселоны взорвал 21 человека.
Выпущенного из испанской тюрьмы боевика зовут Сантьяго Арроспиде Сарасола. Его задержали ещё в 1987 году на территории Франции за незаконное хранение взрывчатки, оружия. По отбытию тринадцатилетнего срока арестанта экстрадировали в Испанию. Там он получил беспрецедентное наказание. Потом благодаря либерализации законодательства государств Евросоюза, срок заключения террориста стремительно начал уменьшаться. Потроса освобождали уже из-под стражи. Так в 2014 году он был выпущен из тюрьмы, однако спустя месяц его опять арестовали по делу, подразумевающему теракты в Мадриде (1986 г), а также Барселоне (1987 г).
Совершённый Потросом самый кровавый акт терроризма знаменуется июнем месяцем 1987 года. Он в супермаркете Барселоны взорвал 21 человека.
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:27