"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову
Ранее "Руки-базуки" Кирилл Терёшин не раз признавался в своей симпатии к телеведущей Ольге Бузовой.
"Синтоловый качок" теперь обещает наказать певицу. В шутку он сказал, что пришёл домой, а там кровать не заправлена и бардак.
Видео парень снимал на фоне ресторана Бузовой.
В начале лета мы уже сообщали, что ведущая открыла своё кафе на Цветном бульваре. Говоря о "долгих официантах", наверное, Терешин имел в виду работников заведения.
Отметим, что "руки-базуки" и ранее говорил, что ему нравится Ольга. А в интервью качок отмечал, что, если бы ему встретилась пьяная ведущая "Дома-2", он занялся бы с этой звездой сексом.
"Синтоловый качок" теперь обещает наказать певицу. В шутку он сказал, что пришёл домой, а там кровать не заправлена и бардак.
"Оля, пришёл домой — тебя нет, постель не заправлена, один бардак. Официанты очень долгие. Придёшь — накажу", — говорит Кирилл.
Видео парень снимал на фоне ресторана Бузовой.
В начале лета мы уже сообщали, что ведущая открыла своё кафе на Цветном бульваре. Говоря о "долгих официантах", наверное, Терешин имел в виду работников заведения.
Отметим, что "руки-базуки" и ранее говорил, что ему нравится Ольга. А в интервью качок отмечал, что, если бы ему встретилась пьяная ведущая "Дома-2", он занялся бы с этой звездой сексом.