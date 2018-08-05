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"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову

Ранее "Руки-базуки" Кирилл Терёшин не раз признавался в своей симпатии к телеведущей Ольге Бузовой.

"Синтоловый качок" теперь обещает наказать певицу. В шутку он сказал, что пришёл домой, а там кровать не заправлена и бардак.

"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову

"Оля, пришёл домой — тебя нет, постель не заправлена, один бардак. Официанты очень долгие. Придёшь — накажу", — говорит Кирилл.


Видео парень снимал на фоне ресторана Бузовой.

В начале лета мы уже сообщали, что ведущая открыла своё кафе на Цветном бульваре. Говоря о "долгих официантах", наверное, Терешин имел в виду работников заведения.

Отметим, что "руки-базуки" и ранее говорил, что ему нравится Ольга. А в интервью качок отмечал, что, если бы ему встретилась пьяная ведущая "Дома-2", он занялся бы с этой звездой сексом.

"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:19
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