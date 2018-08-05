"Руки-базуки" обещает наказать Ольгу Бузову

"Оля, пришёл домой — тебя нет, постель не заправлена, один бардак. Официанты очень долгие. Придёшь — накажу", — говорит Кирилл.

"Синтоловый качок" теперь обещает наказать певицу. В шутку он сказал, что пришёл домой, а там кровать не заправлена и бардак.Видео парень снимал на фоне ресторана Бузовой.В начале лета мы уже сообщали, что ведущая открыла своё кафе на Цветном бульваре. Говоря о "долгих официантах", наверное, Терешин имел в виду работников заведения.Отметим, что "руки-базуки" и ранее говорил, что ему нравится Ольга. А в интервью качок отмечал, что, если бы ему встретилась пьяная ведущая "Дома-2", он занялся бы с этой звездой сексом.