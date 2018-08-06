«Автостат» анонсировал самые популярные внедорожники с пробегом

За отчетный период Lada 4x4 была перепродана в количестве 28 400 авто (минус 8,3%). На второй позиции расположился Chevrolet Niva (22 000 авто; плюс 3,8%). Третье место досталось Toyota RAV4 (12 000 единиц; плюс 4,3%). Дальше в рейтинге идут версии Nissan – X-Trail. Этих авто реализовали в количестве 9 800 авто (плюс 8,1%). На пятом месте размещается Qashqai (9 700 авто; плюс 11%).В десятку ТОП отечественного авторынка подержанных внедорожников/кроссоверов в период январь – апрель текущего года попали следующие версии: Renault Duster (8 300 авто; плюс 21,1 процента), Honda CR-V (8 200 авто; минус 4,9 процента), Mitsubishi Outlander (8 200 авто; +9,8 процента), Volkswagen Tiguan (6 500 авто; +26,9%), BMW X5 (6 400 авто; -5,2%).