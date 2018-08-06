Специалисты из Китая разработали изменяющую свой цвет искусственную электронную «кожу»

В результате лазерного скрайбирования, удалось сформировать тончайший слой графена, который устойчив к изгибам и прочим механическим воздействиям. К тому же графен наделен прозрачностью, что позволяет использовать его в производстве гибких электронных компонентов.Как отметили китайские ученые, графена при деформации изменяет цвет. При этом интенсивность цвета, зависит от степени растяжения. Ранее с этой целью применялись жидкие кристаллы или светодиоды, графен использован впервые для изменения цвета.Ученые назвали электронную «кожу» e-skin. Реагировать она может на изменение давления и температур, а так же голос, дыхание и сердцебиение. При этом, электронную «кожу» можно изготовить по индивидуальным параметрам. В дальнейшем, планируется применение изобретения в медицине и в направлении искусственного интеллекта.