Специалисты из Китая разработали изменяющую свой цвет искусственную электронную «кожу»
Как сообщает пресс-служба пекинского университета Цинхуа, учеными разработан новый материал на основе графена, представляющего двумерную аллотропную модификацию углерода. Новый состав сформирован слоем атомов углерода, благодаря чему удалось создать материал, похожий на искусственную электронную «кожу».
В результате лазерного скрайбирования, удалось сформировать тончайший слой графена, который устойчив к изгибам и прочим механическим воздействиям. К тому же графен наделен прозрачностью, что позволяет использовать его в производстве гибких электронных компонентов.
Как отметили китайские ученые, графена при деформации изменяет цвет. При этом интенсивность цвета, зависит от степени растяжения. Ранее с этой целью применялись жидкие кристаллы или светодиоды, графен использован впервые для изменения цвета.
Ученые назвали электронную «кожу» e-skin. Реагировать она может на изменение давления и температур, а так же голос, дыхание и сердцебиение. При этом, электронную «кожу» можно изготовить по индивидуальным параметрам. В дальнейшем, планируется применение изобретения в медицине и в направлении искусственного интеллекта.
В результате лазерного скрайбирования, удалось сформировать тончайший слой графена, который устойчив к изгибам и прочим механическим воздействиям. К тому же графен наделен прозрачностью, что позволяет использовать его в производстве гибких электронных компонентов.
Как отметили китайские ученые, графена при деформации изменяет цвет. При этом интенсивность цвета, зависит от степени растяжения. Ранее с этой целью применялись жидкие кристаллы или светодиоды, графен использован впервые для изменения цвета.
Ученые назвали электронную «кожу» e-skin. Реагировать она может на изменение давления и температур, а так же голос, дыхание и сердцебиение. При этом, электронную «кожу» можно изготовить по индивидуальным параметрам. В дальнейшем, планируется применение изобретения в медицине и в направлении искусственного интеллекта.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:00