Минздрав РФ: электронные сигареты вызывают никотиновую зависимость

Салагай отметил, что в РФ наблюдается рост интереса к электронным сигаретам. Зачастую их использование ведёт к дальнейшему переходу людей на табак либо совмещению двух видов курения. По данным центра профилактической медицины, свыше 80% людей, потребляющих электронные сигареты, бросили при помощи них курить. По словам Салагая такие устройства в особенности популярны у молодых людей. По его мнению, данный контингент людей за счёт таких устройств вовлекаются в зависимость. Электронные сигареты, к большому сожалению, являются очень привлекательными преимущественно для молодых. Вследствие такой притягательности они рекрутируют в никотиновую зависимость новых потребителей.По информации ВЦИОМ, в Российской Федерации в настоящее время курит 34 процента населения – примерно 50 000 000 человек.