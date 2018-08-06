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Минздрав РФ: электронные сигареты вызывают никотиновую зависимость

В Минздраве России предупредили, что употребление электронных сигарет ведёт к никотиновой зависимости. Про это заявил Олег Салагай, являющийся заместителем министра здравоохранения России.

Минздрав РФ: электронные сигареты вызывают никотиновую зависимость


Салагай отметил, что в РФ наблюдается рост интереса к электронным сигаретам. Зачастую их использование ведёт к дальнейшему переходу людей на табак либо совмещению двух видов курения. По данным центра профилактической медицины, свыше 80% людей, потребляющих электронные сигареты, бросили при помощи них курить. По словам Салагая такие устройства в особенности популярны у молодых людей. По его мнению, данный контингент людей за счёт таких устройств вовлекаются в зависимость. Электронные сигареты, к большому сожалению, являются очень привлекательными преимущественно для молодых. Вследствие такой притягательности они рекрутируют в никотиновую зависимость новых потребителей.

По информации ВЦИОМ, в Российской Федерации в настоящее время курит 34 процента населения – примерно 50 000 000 человек.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:30
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