Новый спутник NASA защитит Землю от потенциально смертельных астероидов
Ученые NASA начали использовать для современной планетарной защиты новый спутник Geostationary Lightning Mapper. Ему предстоит защитить Землю от потенциально смертельных астероидов.
Указанный спутник может обнаружить приближение к Земле опасных метеоритов, астероидов и болидов. Указаны те космические тела, которые наблюдаются людьми по всей планете. Часто они сгорают в атмосфере, их путают с кораблями пришельцев, но иногда они и достигают поверхности нашей Земли.
Как рассказали ученые из NASA, изначальная разработка спутника GLM была направлена на сканирование Земли, с целью обнаружения ярких вспышек, пожаров, взрывов и прочих катаклизмов, которые сопровождаются сильным освещением.
Для ученых было открытием, когда спутник с легкостью начал находить метеориты и астероиды в космосе. Аппарат может делать 500 фотографий Земли за каждую секунду. Только в это же время, он успешно фиксирует вспышки в космосе, причем на расстоянии в 35 тысяч километров.
Благодаря новому спутнику, NASA значительно усовершенствовало программу оценки космических угроз от воздействия различных тел на Землю.
Указанный спутник может обнаружить приближение к Земле опасных метеоритов, астероидов и болидов. Указаны те космические тела, которые наблюдаются людьми по всей планете. Часто они сгорают в атмосфере, их путают с кораблями пришельцев, но иногда они и достигают поверхности нашей Земли.
Как рассказали ученые из NASA, изначальная разработка спутника GLM была направлена на сканирование Земли, с целью обнаружения ярких вспышек, пожаров, взрывов и прочих катаклизмов, которые сопровождаются сильным освещением.
Для ученых было открытием, когда спутник с легкостью начал находить метеориты и астероиды в космосе. Аппарат может делать 500 фотографий Земли за каждую секунду. Только в это же время, он успешно фиксирует вспышки в космосе, причем на расстоянии в 35 тысяч километров.
Благодаря новому спутнику, NASA значительно усовершенствовало программу оценки космических угроз от воздействия различных тел на Землю.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:00