Новый спутник NASA защитит Землю от потенциально смертельных астероидов

Указанный спутник может обнаружить приближение к Земле опасных метеоритов, астероидов и болидов. Указаны те космические тела, которые наблюдаются людьми по всей планете. Часто они сгорают в атмосфере, их путают с кораблями пришельцев, но иногда они и достигают поверхности нашей Земли.Как рассказали ученые из NASA, изначальная разработка спутника GLM была направлена на сканирование Земли, с целью обнаружения ярких вспышек, пожаров, взрывов и прочих катаклизмов, которые сопровождаются сильным освещением.Для ученых было открытием, когда спутник с легкостью начал находить метеориты и астероиды в космосе. Аппарат может делать 500 фотографий Земли за каждую секунду. Только в это же время, он успешно фиксирует вспышки в космосе, причем на расстоянии в 35 тысяч километров.Благодаря новому спутнику, NASA значительно усовершенствовало программу оценки космических угроз от воздействия различных тел на Землю.