Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о происшествиях на фестивале

Анастасия Рогожникова, являющаяся сопродюсером фестиваля, сообщает, что на территории популярного рок-фестиваля "Нашествие", проводимого в Тверской области, не было каких-либо серьезных происшествий. Представители спасательной службы и службы правоохранения Тверской области заявили, что в Тверской области в Конаковском районе скончался при похожих обстоятельствах мужчина. Но он не имел отношение к рок-фестивалю. По информации правоохранителей, погибший зацепил провода, находящиеся под напряжением удочкой, а не флагом.Стоит отметить, что мероприятие такого рода проводится уже с 1999 года. Рок-фестиваль «Нашествие» устраивает «Наше радио», подбирающее артистов в лайн-ап. Фестиваль в прошлом году посетили 200 000 человек. Продажи билетов с начала существования данного фестиваля выросли примерно в пятьдесят раз.