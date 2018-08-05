Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о происшествиях на фестивале
Организаторы масштабного российского рок-фестиваля "Нашествие" опровергли слухи, что на фестивале имели место происшествия. Раньше поступила информация про смерть мужчины вследствие удара током через флагшток.
Анастасия Рогожникова, являющаяся сопродюсером фестиваля, сообщает, что на территории популярного рок-фестиваля "Нашествие", проводимого в Тверской области, не было каких-либо серьезных происшествий. Представители спасательной службы и службы правоохранения Тверской области заявили, что в Тверской области в Конаковском районе скончался при похожих обстоятельствах мужчина. Но он не имел отношение к рок-фестивалю. По информации правоохранителей, погибший зацепил провода, находящиеся под напряжением удочкой, а не флагом.
Стоит отметить, что мероприятие такого рода проводится уже с 1999 года. Рок-фестиваль «Нашествие» устраивает «Наше радио», подбирающее артистов в лайн-ап. Фестиваль в прошлом году посетили 200 000 человек. Продажи билетов с начала существования данного фестиваля выросли примерно в пятьдесят раз.
Анастасия Рогожникова, являющаяся сопродюсером фестиваля, сообщает, что на территории популярного рок-фестиваля "Нашествие", проводимого в Тверской области, не было каких-либо серьезных происшествий. Представители спасательной службы и службы правоохранения Тверской области заявили, что в Тверской области в Конаковском районе скончался при похожих обстоятельствах мужчина. Но он не имел отношение к рок-фестивалю. По информации правоохранителей, погибший зацепил провода, находящиеся под напряжением удочкой, а не флагом.
Стоит отметить, что мероприятие такого рода проводится уже с 1999 года. Рок-фестиваль «Нашествие» устраивает «Наше радио», подбирающее артистов в лайн-ап. Фестиваль в прошлом году посетили 200 000 человек. Продажи билетов с начала существования данного фестиваля выросли примерно в пятьдесят раз.
Происшествия / Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:00