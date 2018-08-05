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Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о происшествиях на фестивале

Организаторы масштабного российского рок-фестиваля "Нашествие" опровергли слухи, что на фестивале имели место происшествия. Раньше поступила информация про смерть мужчины вследствие удара током через флагшток.

Организаторы "Нашествия" опровергли слухи о происшествиях на фестивале


Анастасия Рогожникова, являющаяся сопродюсером фестиваля, сообщает, что на территории популярного рок-фестиваля "Нашествие", проводимого в Тверской области, не было каких-либо серьезных происшествий. Представители спасательной службы и службы правоохранения Тверской области заявили, что в Тверской области в Конаковском районе скончался при похожих обстоятельствах мужчина. Но он не имел отношение к рок-фестивалю. По информации правоохранителей, погибший зацепил провода, находящиеся под напряжением удочкой, а не флагом.

Стоит отметить, что мероприятие такого рода проводится уже с 1999 года. Рок-фестиваль «Нашествие» устраивает «Наше радио», подбирающее артистов в лайн-ап. Фестиваль в прошлом году посетили 200 000 человек. Продажи билетов с начала существования данного фестиваля выросли примерно в пятьдесят раз.

 
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Происшествия / Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:00
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