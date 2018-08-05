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Эксперты назвали основные преимущества iOS над Android

Эксперты рассказали о главных преимуществах операционки iOS над ОС Android. Речь в данном случае идёт про адаптивность, а также постоянные обновления с проводимыми реальными исправлениями недочетов, багов.

Эксперты назвали основные преимущества iOS над Android


Компания Apple после презентации версии iPhone X сразу открыла доступ к операционке iOS 11, которая рассчитана на адаптацию под экран, имеющий вырез. В свою очередь пользователи похожих современных устройств на Android должны были качать специальные оптимизаторы, которые сделали сторонние разработчики, рискуя вместе с ним загрузить вредоносное ПО. Наряду с этим iOS обладает намного большим перечнем различных полезных приложений. Они все проходят модерацию. Вследствие этого полностью исключается проникновение нежелательного контента в гаджет.

Обновления на iOS намного чаще выходят, в сравнении с Android. Вследствие этого устройства с iOS функционируют быстрее. Эксперты единственным недостатком называют закрытый исходный код, а также все системные папки.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00
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