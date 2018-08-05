Эксперты назвали основные преимущества iOS над Android

Компания Apple после презентации версии iPhone X сразу открыла доступ к операционке iOS 11, которая рассчитана на адаптацию под экран, имеющий вырез. В свою очередь пользователи похожих современных устройств на Android должны были качать специальные оптимизаторы, которые сделали сторонние разработчики, рискуя вместе с ним загрузить вредоносное ПО. Наряду с этим iOS обладает намного большим перечнем различных полезных приложений. Они все проходят модерацию. Вследствие этого полностью исключается проникновение нежелательного контента в гаджет.Обновления на iOS намного чаще выходят, в сравнении с Android. Вследствие этого устройства с iOS функционируют быстрее. Эксперты единственным недостатком называют закрытый исходный код, а также все системные папки.