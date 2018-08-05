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Сериал о советских разведчиках выиграл 3 премии Ассоциации телекритиков

Сериал про советских разведчиков смог выиграть 3 премии Ассоциации телекритиков Соединённых Штатов. Картина «Американцы» повествует о противостоянии между американскими, а также советскими разведчиками в восьмидесятые годы двадцатого столетия.

Сериал о советских разведчиках выиграл 3 премии Ассоциации телекритиков


Сериал «Американцы», который транслируют в рамках кабельного канала FX, был назван программой года. Премия за личные достижения в телевизионной драме досталась актрисе Кери Рассел, являющейся исполнительницей главной роли в данной ленте. Сериал третью премию получил за драматургию. Сериал изначально номинировали на 4 награды. Так сериал «Американцы» в текущем году стал единственной работой, поучившей награду TCA Awards одновременно в нескольких номинациях.

Телесериал «Американцы» на телеэкраны вышел впервые в конце января месяца 2013 года. Ленту создал сценарист Джо Вайсберг, являющийся бывшим офицером ЦРУ. Картина повествует про офицеров КГБ, которые выдают себя за граждан США. Действие сериала происходит во время холодной войны между Штатами и Советским Союзом. Зрители в текущем году увидели 6-ой, заключительный сезон телесериала.

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00
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