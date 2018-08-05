На Земле существуют тайные базы по изучению внеземных технологий и рас
Последние наблюдения активности НЛО, стали поводом для рассуждений о том, как часто могут пришельцы посещать Землю. Охотники за инопланетянами уверены, что на территории нашей планеты давно уже существуют базы, которые ведут изучение внеземные технологий и рас.
Мнение конспирологов однозначно, люди изучают НЛО длительное время, только факты скрываются, так как многое может зависеть от технологий пришельцев. Как определили специалисты, первая база пришельцами располагается в Портон-Дауне, Англия. Данное место известно по слухам еще с периода холодной войны.
Не менее известна Зона 51, расположенная в США. Часто называется одна из баз, расположенных на территории штата Нью-Мексико. Наиболее привлекательным местом на Земле для инопланетян считается остров Андрос. По мнению специалистов, здесь скрывается подводная база.
Наиболее удобным местом может оказаться расположенный в России «Житкур». Рассказывают специалисты и про Ангар 18, здание ВВС США, здесь был когда-то отдел «иностранных» технологий. Последняя в списке - Луна, которая может быть прекрасным секретным вариантом, ведь люди там появятся нескоро.
Мнение конспирологов однозначно, люди изучают НЛО длительное время, только факты скрываются, так как многое может зависеть от технологий пришельцев. Как определили специалисты, первая база пришельцами располагается в Портон-Дауне, Англия. Данное место известно по слухам еще с периода холодной войны.
Не менее известна Зона 51, расположенная в США. Часто называется одна из баз, расположенных на территории штата Нью-Мексико. Наиболее привлекательным местом на Земле для инопланетян считается остров Андрос. По мнению специалистов, здесь скрывается подводная база.
Наиболее удобным местом может оказаться расположенный в России «Житкур». Рассказывают специалисты и про Ангар 18, здание ВВС США, здесь был когда-то отдел «иностранных» технологий. Последняя в списке - Луна, которая может быть прекрасным секретным вариантом, ведь люди там появятся нескоро.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:00