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На Земле существуют тайные базы по изучению внеземных технологий и рас

Последние наблюдения активности НЛО, стали поводом для рассуждений о том, как часто могут пришельцы посещать Землю. Охотники за инопланетянами уверены, что на территории нашей планеты давно уже существуют базы, которые ведут изучение внеземные технологий и рас.

Мнение конспирологов однозначно, люди изучают НЛО длительное время, только факты скрываются, так как многое может зависеть от технологий пришельцев. Как определили специалисты, первая база пришельцами располагается в Портон-Дауне, Англия. Данное место известно по слухам еще с периода холодной войны.

На Земле существуют тайные базы по изучению внеземных технологий и рас


Не менее известна Зона 51, расположенная в США. Часто называется одна из баз, расположенных на территории штата Нью-Мексико. Наиболее привлекательным местом на Земле для инопланетян считается остров Андрос. По мнению специалистов, здесь скрывается подводная база.

Наиболее удобным местом может оказаться расположенный в России «Житкур». Рассказывают специалисты и про Ангар 18, здание ВВС США, здесь был когда-то отдел «иностранных» технологий. Последняя в списке - Луна, которая может быть прекрасным секретным вариантом, ведь люди там появятся нескоро.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:00
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