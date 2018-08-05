На Земле существуют тайные базы по изучению внеземных технологий и рас

Мнение конспирологов однозначно, люди изучают НЛО длительное время, только факты скрываются, так как многое может зависеть от технологий пришельцев. Как определили специалисты, первая база пришельцами располагается в Портон-Дауне, Англия. Данное место известно по слухам еще с периода холодной войны.Не менее известна Зона 51, расположенная в США. Часто называется одна из баз, расположенных на территории штата Нью-Мексико. Наиболее привлекательным местом на Земле для инопланетян считается остров Андрос. По мнению специалистов, здесь скрывается подводная база.Наиболее удобным местом может оказаться расположенный в России «Житкур». Рассказывают специалисты и про Ангар 18, здание ВВС США, здесь был когда-то отдел «иностранных» технологий. Последняя в списке - Луна, которая может быть прекрасным секретным вариантом, ведь люди там появятся нескоро.