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Рассекречен салон эксклюзивного спорткара Porsche Project Gold

Немецкий производитель официально рассекретил салон эксклюзивного спорткара Porsche Project Gold. Создание авто приурочено к скорому 70-летнему юбилею известного бренда.

Рассекречен салон эксклюзивного спорткара Porsche Project Gold


Показать все особенности работы над салоном для Porsche Project Gold представители компании решили посредством видео. Из ролика становится понятно, что сидения спорткара отделают перфорированной черной кожей, пока на подголовниках появится вышитое слово Turbo. Притом для выполнения указанной надписи решено задействовать золотистую нитку. Интересно и то, что большинство работ проделывается вручную.



Ожидается, что широким массам Porsche Project Gold официально презентуют уже до конца текущего года. Кроме того, обещается также выход нового 911 Speedster. Последняя модель окажется выпущена суммарным тиражом в 1948 экземпляров авто. Сделано это прежде всего в честь даты создания первого спортивного автомобиля от немецкого производителя. О стоимости новинок пока какие-либо подробности инсайдерами не предоставляются.

 
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Авто
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 19:35
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