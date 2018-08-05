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В Москве на видео сняли большое необычное облако, похожее на замаскированный НЛО

В Москве на видео сняли довольно необычное большое облако, которое похоже на замаскированный НЛО.

В Москве на видео сняли большое необычное облако, похожее на замаскированный НЛО


Из видео видно, что очерченное круглое облако, которое схоже с классическим диском НЛО, не спеша проплывает над многоэтажкой. Пользователи, обсуждая видео в соцсетях, указывали, что раньше также видели облака, которые похожи на неопознанные летающие объекты. Однако они имели менее четкую форму. Один пользователь отметил, что это является доказательством существования представителей иных цивилизаций. Другой пользователь написал, что происходящее похоже на конец света.



Согласно предположениям многих пользователей, это является просто большим кучевым облаком, обладающим странной формой. Большие кучевые облака проплывают низко. При этом они часто являются причиной дождей. Любопытным является то, что облако в данном случае продолжает в движении сохранять свою форму. Оно абсолютно не размывается, как обычно это бывает с облаками.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15
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