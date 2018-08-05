Первые колонисты Красной планеты могут после бунта создать независимое от Земли государство

Уже в период 2024 года, люди смогут посетить одну из планет Солнечной системы, первым в истории освоения будет Марс. Как рассказал всемирно известного астрофизик Нил Деграсс Тайсон, данное событие не только будет стимулировать экономику, но и вдохновлять ученых будущего.Согласно мнения главы компании SpaceX Илона Маска, колонизация Марса это отличный гарант того, что при опасности катастрофы, человечество успешно покинет Землю.Для людей необходим запасной вариант, если, к примеру, взорвется супервулкан, схожий по мощности с Йеллоустоном. Только вопрос в дальнейшей эволюции, возможности человека выжить.Если Илон Маск, совместно с NASA и SpaceX организуют запуск человека на Марс, это повлияет на изменение политической обстановки. По закону, на территорию космоса никто не может претендовать. Если на Марсе образовать колонии, они могут игнорировать правила, что повлияет на отличия в социальном строе и приведет к войне между людьми Марса и Земли.