АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Загадочный светящийся НЛО над Цинциннати вызвал интерес у пользователей сетей

Благодаря современным технологиям люди могут фиксировать самые значительные события в жизни. Загадочный светящийся НЛО над Цинциннати вызвал интерес у пользователей сетей после просмотра опубликованного американцами ролика.

Загадочный светящийся НЛО над Цинциннати вызвал интерес у пользователей сетей


Свидетели события ехали в машине и обратили внимание на странные огни в небе. Они начали вести спор по поводу природы загадочных объектов, но потом уже не сомневались в их внеземном происхождении. НЛО образовал в воздухе светящийся треугольник, после чего решил немного зависнуть, чтобы осмотреть окрестности города.



Удивленные юзеры отметили, что такие технологии не могут принадлежать людям. Сам корабль пришельцев не хотел позировать перед камерами и предпочел скрываться за облаками, а потому сложно рассмотреть его форму. Скептики сразу стали упоминать об обычном самолете, принятым американцами за визит гуманоидов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:09
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первые колонисты Красной планеты могут после
Загадочный светящийся НЛО над Цинциннати вызвал
Пользователи назвали Веру Брежневу украшением
Фильм Александра Расторгуева покажут впервые на
Сергей Стиллавин озвучил свое мнение о разводе
Содержащие железо продукты могут улучшить память
Диетологи рассказали о пользе продуктов с
Ученые: Илон Маск не сможет колонизовать Марс
Медики: Жареный на масле картофель является самым
Ученые предсказали возможные последствия от
Hyundai хочет по дизайну превзойти авто Alfa
Поклонники были шокированы провокационными фото
Утонувший в Сочи мальчик был жителем Нижнекамска
Эксперты анонсировали самые бесполезные опции в
Физик рассказал про возможности людей неосознанно
Во Владивосток отдохнувшие в Турции туристы
Путешественник во времени не оставил американцам
В Египте жертвами ДТП с автобусом стали 12 человек
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый
Жителю Канады выигрыш в лотерее принес 7,7
Поклонники просят Яну Рудковскую больше не
Жителей американского штата Нью-Гэмпшир напугало
Над Югрой пронесся неизвестный огненный объект
Действия водителя «Яндекс. Такси» заставили
Анджелина Джоли отрицает, что юрист отказался
Татьяна Навка и Дмитрий Песков собрали всех своих
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с
Фанатка призналась в любви Николаю Баскову, сев
В интернете появился первый обзор Motorola Moto
Первый в России солнцемобиль признан лучшим
Просмотреть все новости