Загадочный светящийся НЛО над Цинциннати вызвал интерес у пользователей сетей

Свидетели события ехали в машине и обратили внимание на странные огни в небе. Они начали вести спор по поводу природы загадочных объектов, но потом уже не сомневались в их внеземном происхождении. НЛО образовал в воздухе светящийся треугольник, после чего решил немного зависнуть, чтобы осмотреть окрестности города.Удивленные юзеры отметили, что такие технологии не могут принадлежать людям. Сам корабль пришельцев не хотел позировать перед камерами и предпочел скрываться за облаками, а потому сложно рассмотреть его форму. Скептики сразу стали упоминать об обычном самолете, принятым американцами за визит гуманоидов.