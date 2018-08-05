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Пользователи назвали Веру Брежневу украшением праздника

Просмотрев новые выложенные в Сети фото, пользователи назвали Веру Брежневу украшением праздника. Известную российскую певицу также сравнили со звездой, так называемой золотой эпохи Голливуда.

Пользователи назвали Веру Брежневу украшением праздника


Вера на фото предстала в превосходном, декольтированном черном платье, рубиновом колье известной компании Faidee. Знаменитость была в компании модельера Ульяны Сергеенко. Брежнева в подписи к снимкам призналась, что она рада была стать гостьей на вечере Ульяны, а также фирмы Faidee в Монте-Карло. Певицу некоторые фолловеры сравнили с настоящей богиней голливудского кино золотой эпохи, которая относится к середине прошлого века. Брежнева немного раньше выложила снимок нового своего сценического образа. Речь идёт о коротком «пламенном» платье. При этом она призвала всех посмотреть гала-концерт фестиваля под названием «Жара», проходящего в Баку, где певица также приняла участие.

Пользователи назвали Веру Брежневу украшением праздника


Поклонники данный образ восприняли не так однозначно. При этом некоторым он не понравился. А большинство фолловеров поставили «лайк» певице.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:59
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