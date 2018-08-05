Пользователи назвали Веру Брежневу украшением праздника

Вера на фото предстала в превосходном, декольтированном черном платье, рубиновом колье известной компании Faidee. Знаменитость была в компании модельера Ульяны Сергеенко. Брежнева в подписи к снимкам призналась, что она рада была стать гостьей на вечере Ульяны, а также фирмы Faidee в Монте-Карло. Певицу некоторые фолловеры сравнили с настоящей богиней голливудского кино золотой эпохи, которая относится к середине прошлого века. Брежнева немного раньше выложила снимок нового своего сценического образа. Речь идёт о коротком «пламенном» платье. При этом она призвала всех посмотреть гала-концерт фестиваля под названием «Жара», проходящего в Баку, где певица также приняла участие.Поклонники данный образ восприняли не так однозначно. При этом некоторым он не понравился. А большинство фолловеров поставили «лайк» певице.