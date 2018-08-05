АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Сергей Стиллавин озвучил свое мнение о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна в Instagram

Скандальная ситуация, связанная с разводом звездной пары, продолжает набирать обороты и бурно обсуждается в обществе. Сергей Стиллавин озвучил свое мнение о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна в Instagram.

Многие пользователи сетей считают виновницей разрыва отношений между супругами молодую помощницу артиста Татьяну Брухунову. Ведущий быстро отреагировал на ситуацию, подчеркнув, что больше не верит в существование любви. Благодаря таким событиям, чувство больше напоминает мираж о светлом будущем человечества, а в реальности становится новым кирпичом в стене счастья.

Сергей Стиллавин озвучил свое мнение о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна в Instagram


Подписчики были полностью согласны с мнением Сергея Стиллавина, потому что тоже были ошеломлены неожиданной информацией. Некоторые лица предположили, что Елена Степаненко и Евгений Петросян разводятся из-за отсутствия наследников, упомянув о возрасте своих кумиров.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первые колонисты Красной планеты могут после
Загадочный светящийся НЛО над Цинциннати вызвал
Пользователи назвали Веру Брежневу украшением
Фильм Александра Расторгуева покажут впервые на
Сергей Стиллавин озвучил свое мнение о разводе
Содержащие железо продукты могут улучшить память
Диетологи рассказали о пользе продуктов с
Ученые: Илон Маск не сможет колонизовать Марс
Медики: Жареный на масле картофель является самым
Ученые предсказали возможные последствия от
Hyundai хочет по дизайну превзойти авто Alfa
Поклонники были шокированы провокационными фото
Утонувший в Сочи мальчик был жителем Нижнекамска
Эксперты анонсировали самые бесполезные опции в
Физик рассказал про возможности людей неосознанно
Во Владивосток отдохнувшие в Турции туристы
Путешественник во времени не оставил американцам
В Египте жертвами ДТП с автобусом стали 12 человек
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый
Жителю Канады выигрыш в лотерее принес 7,7
Поклонники просят Яну Рудковскую больше не
Жителей американского штата Нью-Гэмпшир напугало
Над Югрой пронесся неизвестный огненный объект
Действия водителя «Яндекс. Такси» заставили
Анджелина Джоли отрицает, что юрист отказался
Татьяна Навка и Дмитрий Песков собрали всех своих
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с
Фанатка призналась в любви Николаю Баскову, сев
В интернете появился первый обзор Motorola Moto
Первый в России солнцемобиль признан лучшим
Просмотреть все новости