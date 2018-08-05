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Фильм Александра Расторгуева покажут впервые на федеральном канале

5 августа в рамках федерального телеканала ТВ-3 в 22.30 продемонстрируют впервые документальную ленту «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» режиссера Александра Расторгуева, которого убили в ЦАР.

Фильм Александра Расторгуева покажут впервые на федеральном канале


Режиссер Виталий Манский, рассказывая журналистам про данную кинокартину, заметил, что лента является настоящим шедевром документального кинематографа. ТВ-3 перед трансляцией киноленты покажет пятиминутный ролик про самого Александра Расторгуева. Видео снял Александр Уржанов. Коллеги режиссера - сценарист Сусанна Баранжиева, Любовь Аркус, Павел Костомаров, Виталий Манский, повествуют в этом видео про работу с Расторгуевым, свои воспоминания о А. Расторгуеве.

Про убийство в Центральноафриканской Республике режиссера А. Расторгуева, журналиста О. Джемаля, оператора К. Радченко стало известно 31 августа. Они туда поехали, чтобы снять совместный проект А. Расторгуева, а также «Центра управления расследованиями» М. Ходорковского про ЧВК «Вагнер».

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:38
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