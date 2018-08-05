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Содержащие железо продукты могут улучшить память и сохранить активность мозга у людей

Ученые после длительных исследований выяснили, что содержащие железо продукты могут улучшить память и сохранить активность мозга у людей. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Как рассказали специалисты, секрет отличной памяти скрывается в продуктах, содержащих много железа. Богаты им гранаты, зеленые яблоки, рожь, бобовые, гречка, яйца, говяжья печень и творог. В зрелом возрасте, для высокой скорости реакции мозга, необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витамин В. Есть он в креветках, моллюсках, красной рыбе, моркови, брокколи, а так же всех видах фасоли и кукурузы.

Содержащие железо продукты могут улучшить память и сохранить активность мозга у людей


Активизирует реакцию мозга глюкоза, ее содержат овощи, фрукты и выпечка из муки грубого помола. Так же, мозгу необходима «подпитка» холином, содержимся в субпродуктах и яичном желтке, им обеспечивается бодрость и способность быстро сосредотачиваться.

Содержат много витаминов цитрусовые, смородина, крыжовник, лук и капуста. А если необходимо проведение качественного «апгрейда» памяти, в данном случае не обойтись без миндаля, арахиса, какао, авокадо, моркови и ананасов.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:17
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