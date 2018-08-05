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Ученые: Илон Маск не сможет колонизовать Марс

Ученые скептически относятся к заявлениям основателя SpaceX Илона Маска о скорой колонизации Марса. Правила планетарной защиты, трудности терраформирования и суровое излучение являются серьезным препятствием для столь амбициозного проекта американского инженера-миллиардера, считают ученые.

Ученые: Илон Маск не сможет колонизовать Марс


Невзирая на это, Муск сделал первый шаг к своей цели в феврале этого года, запустив автомобиль Тесла на орбиту, вылетевшую за пределы Марса на первой ракете Falcon Heavy. Это наглядно иллюстрирует возрастающую возможность запуска будущих миссий, предоставляемую партнерскими отношениями между коммерческими и правительственными учреждениями. Но шесть месяцев спустя планы стали больше напоминать фантазию.

Вероятность существования жизни на Красной планете, была поднята на прошлой неделе, когда ученые сообщили об открытии озера соленой воды под поверхностью Марса. Озеро расположено в 1,5 км ниже южной полярной шапки и диаметром не менее 20 км. Это означает, что на Марсе существует реальная возможность текущей жизни.

Есть несколько свидетельств того, что Марс был обитаем 3,8-4 миллиарда лет назад. Данные недавних миссий, в том числе Mars Global Surveyor, Odyssey, Opportunity, Curiosity и Mars Express, дали убедительные доказательства того, что вода присутствовала на поверхности в потоках и озерах с разумной кислотностью и что правильная химия для зарождения жизни развивалась там в то время, когда жизнь эволюционировала на Земле.

Но Марс потерял свое магнитное поле, которое защитило бы жизнь от сурового излучения, 3,8 миллиарда лет назад, что спровоцировало «побег» атмосферы в открытый космос, из-за чего жизнь на Марсе, если и была, то прекратила свое существование.

Подобные открытия вдохновляют ученых и энтузиастов разных мастей на скорую возможность колонизации Марса, однако ортодоксы от науки уверены – Илон Маск, несмотря на все свои попытки и многомиллионные миссии, не сможет колонизовать Красную планету в заявленные им сроки. Доказательством тому служат недавние исследования, опровергающие возможность терраформирования на Марсе.

 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 16:52
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