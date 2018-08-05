Диетологи рассказали о пользе продуктов с большим содержанием витамина B12
Диетологи рассказали о пользе продуктов, в которых содержится большое количество витамина B12. Этот элемент влияет позитивно на нервную систему, удерживает ее в здоровом состоянии.
По словам диетологов, витамин B12 очень нужен организму человека для функционирования кровяных клеток. Нехватка этого витамина провоцирует головные боли, потерю аппетита, усталость. Медицинскими специалистами отмечается, что витамин B12 имеется в мясе моллюсков. Употребив в пищу 20 морских моллюсков, человек получает 3 300 процентов суточной нормы. Витамин B12 также имеется в сардинах. Эта рыба является очень питательной. В ней имеются практически все полезные элементы. Отличным источником Омега-3 являются сардины. Они позитивно влияют на работу сердца, уменьшают риск воспаления.
Витамин B12 также содержится в яйцах и лососе. Поедание в день от двух яичных желтков дают организму одну пятую рекомендованной дозы витамина. Половина филе лосося принесет 80 процентов ежедневной нормы витамина B12.
По словам диетологов, витамин B12 очень нужен организму человека для функционирования кровяных клеток. Нехватка этого витамина провоцирует головные боли, потерю аппетита, усталость. Медицинскими специалистами отмечается, что витамин B12 имеется в мясе моллюсков. Употребив в пищу 20 морских моллюсков, человек получает 3 300 процентов суточной нормы. Витамин B12 также имеется в сардинах. Эта рыба является очень питательной. В ней имеются практически все полезные элементы. Отличным источником Омега-3 являются сардины. Они позитивно влияют на работу сердца, уменьшают риск воспаления.
Витамин B12 также содержится в яйцах и лососе. Поедание в день от двух яичных желтков дают организму одну пятую рекомендованной дозы витамина. Половина филе лосося принесет 80 процентов ежедневной нормы витамина B12.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:59