Медики: Жареный на масле картофель является самым вредным блюдом для здоровья людей
Картофель таит в себе угрозу не только лишних килограммов. Медики считают, что жареный на масле картофель является самым вредным блюдом для здоровья людей.
По мнению экспертов, в число наиболее опасных блюд входит и одно из картофеля – жареного. А самый опасный его вариант – «картошка фри», когда кусочки овоща опускают в кипящее масло. Врачи уточняют, что при кипении масло имеет температуру около 180 градусов, а при такой температуре оно становится просто ядовитым, образуя в своем составе канцерогены.
От подобного картофельного угощения специалист отговаривает прежде всего людей, страдающих заболеваниями печени. В их случае на и без того ослабленный орган ложится дополнительная немалая нагрузка, что провоцирует ухудшение состояния здоровья.
Особенно осторожно нужно выбирать подобные блюда в местах общепита: зачастую там масло, в котором приготавливался картофель, используется для жарки не один раз. При таких условиях использования масла количество канцерогенных токсинов в нем сильно увеличивается.
Всем фанатам жареной картошки специалисты советуют при жарке масло заменить на сало: на этом продукте канцерогены «оседают» в гораздо меньшем количестве. Кроме того, картошка, пожаренная без специй, в целом менее опасна, чем со специями.
По мнению экспертов, в число наиболее опасных блюд входит и одно из картофеля – жареного. А самый опасный его вариант – «картошка фри», когда кусочки овоща опускают в кипящее масло. Врачи уточняют, что при кипении масло имеет температуру около 180 градусов, а при такой температуре оно становится просто ядовитым, образуя в своем составе канцерогены.
От подобного картофельного угощения специалист отговаривает прежде всего людей, страдающих заболеваниями печени. В их случае на и без того ослабленный орган ложится дополнительная немалая нагрузка, что провоцирует ухудшение состояния здоровья.
Особенно осторожно нужно выбирать подобные блюда в местах общепита: зачастую там масло, в котором приготавливался картофель, используется для жарки не один раз. При таких условиях использования масла количество канцерогенных токсинов в нем сильно увеличивается.
Всем фанатам жареной картошки специалисты советуют при жарке масло заменить на сало: на этом продукте канцерогены «оседают» в гораздо меньшем количестве. Кроме того, картошка, пожаренная без специй, в целом менее опасна, чем со специями.
Наука
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 16:38