Медики: Жареный на масле картофель является самым вредным блюдом для здоровья людей

По мнению экспертов, в число наиболее опасных блюд входит и одно из картофеля – жареного. А самый опасный его вариант – «картошка фри», когда кусочки овоща опускают в кипящее масло. Врачи уточняют, что при кипении масло имеет температуру около 180 градусов, а при такой температуре оно становится просто ядовитым, образуя в своем составе канцерогены.От подобного картофельного угощения специалист отговаривает прежде всего людей, страдающих заболеваниями печени. В их случае на и без того ослабленный орган ложится дополнительная немалая нагрузка, что провоцирует ухудшение состояния здоровья.Особенно осторожно нужно выбирать подобные блюда в местах общепита: зачастую там масло, в котором приготавливался картофель, используется для жарки не один раз. При таких условиях использования масла количество канцерогенных токсинов в нем сильно увеличивается.Всем фанатам жареной картошки специалисты советуют при жарке масло заменить на сало: на этом продукте канцерогены «оседают» в гораздо меньшем количестве. Кроме того, картошка, пожаренная без специй, в целом менее опасна, чем со специями.