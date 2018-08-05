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Ученые предсказали возможные последствия от снижение активности Солнца

События, связанные со снижением активности Солнца, давно вызывают опасения специалистов, которые длительное время наблюдают за главным светилом. Существование жизни на Земле напрямую зависит от процессов, происходящих на его поверхности.

Благодаря Солнцу зародилась жизнь на Земле. Исследователи рассмотрели вопросы, связанные с последствиями для планеты в случае резкого увеличения температуры Солнца или его взрыва. На основании масштабного анализа сделан вывод, что реализация любого из сценариев, угрожает Земле уничтожением.

Ученые предсказали возможные последствия от снижение активности Солнца


Командой ученых Санкт-Петербурга, для подробного изучения свойств светила, был задействован радиотелескоп РАТАН-600, который использует в работе сантиметровые и дециметровые радиоволны. Как показали результаты исследований, взрыв Солнца по типу суперновой в настоящее время невозможен, но водород внутри звезды постепенно исчезает, после она будет разрастаться, испепелив при этом Землю.

Только произойдут описанные события нескоро, пройдет не одна сотня миллиардов лет. У человечества есть время, чтобы найти варианты решения данной непростой проблемы.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:34
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