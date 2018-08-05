Ученые предсказали возможные последствия от снижение активности Солнца

Благодаря Солнцу зародилась жизнь на Земле. Исследователи рассмотрели вопросы, связанные с последствиями для планеты в случае резкого увеличения температуры Солнца или его взрыва. На основании масштабного анализа сделан вывод, что реализация любого из сценариев, угрожает Земле уничтожением.Командой ученых Санкт-Петербурга, для подробного изучения свойств светила, был задействован радиотелескоп РАТАН-600, который использует в работе сантиметровые и дециметровые радиоволны. Как показали результаты исследований, взрыв Солнца по типу суперновой в настоящее время невозможен, но водород внутри звезды постепенно исчезает, после она будет разрастаться, испепелив при этом Землю.Только произойдут описанные события нескоро, пройдет не одна сотня миллиардов лет. У человечества есть время, чтобы найти варианты решения данной непростой проблемы.