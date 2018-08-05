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Поклонники были шокированы провокационными фото Анастасии Волочковой в постели с наручниками

Балерина снова вызвала возмущение со стороны поклонников после публикации нового фото в Instagram. Они были шокированы провокационными сюжетами Анастасии Волочковой в постели с наручниками и написали много негативных сообщений.

Звезда позировала перед камерой, закутавшись в красивое покрывало, но внимательные подписчики сразу заметили рядом красные наручники для утех. Они даже не отреагировали на утренние пожелания Анастасии Волочковой, предположив, что она скрывает нового возлюбленного от глаз фанатов.

Поклонники были шокированы провокационными фото Анастасии Волочковой в постели с наручниками


Пользователи сетей стали писать саркастические сообщения, упомянув о сексуальных предпочтениях артистки. Недоброжелатели стали намекать на обилие мужчин в кровати знаменитости, а самые преданные юзеры посоветовали ей стать взрослой особой и выбросить эти вещи из дома.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:10
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