Hyundai хочет по дизайну превзойти авто Alfa Romeo

Представители южнокорейской корпорации объявили в 2006 году про своё намерение пересмотреть стратегию, которая затрагивает в частности вид будущих транспортных средств. Ряд прототипов иллюстрируют данный вектор развития. Примером в данном случае является концепт версии Hyundai Le Fil Rouge. Публика смогла увидеть данный концепт в текущем году в рамках женевского автосалона. Далее показали прототип Hyundai Grandmaster. В будущем он может стать полноценным внедорожником.По словам руководителя дизайнерского направления Hyundai, на сегодняшний день большинство моделей являются внешне однотипными, а также похожими друг на друга. Но вскоре каждый представитель автобренда получит свою индивидуальность. Останется прежняя радиаторная решётка, которая выделяет представителей Hyundai. Однако для автомобилей новых поколений данный элемент получит определённые эксклюзивные черты.