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Hyundai хочет по дизайну превзойти авто Alfa Romeo

Сексуальные формы транспортных средств Alfa Romeo дизайнерам Hyundai до сих пор не дают покоя. Вследствие этого Hyundai хочет по дизайну превзойти авто Alfa Romeo.

Hyundai хочет по дизайну превзойти авто Alfa Romeo


Представители южнокорейской корпорации объявили в 2006 году про своё намерение пересмотреть стратегию, которая затрагивает в частности вид будущих транспортных средств. Ряд прототипов иллюстрируют данный вектор развития. Примером в данном случае является концепт версии Hyundai Le Fil Rouge. Публика смогла увидеть данный концепт в текущем году в рамках женевского автосалона. Далее показали прототип Hyundai Grandmaster. В будущем он может стать полноценным внедорожником.

По словам руководителя дизайнерского направления Hyundai, на сегодняшний день большинство моделей являются внешне однотипными, а также похожими друг на друга. Но вскоре каждый представитель автобренда получит свою индивидуальность. Останется прежняя радиаторная решётка, которая выделяет представителей Hyundai. Однако для автомобилей новых поколений данный элемент получит определённые эксклюзивные черты.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:14
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