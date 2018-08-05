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Утонувший в Сочи мальчик был жителем Нижнекамска

Как выяснилось, мальчик, утонувший прямо на глазах бабушки, приезжал к ней в Сочи погостить из Нижнекамска. Мэр и директора городских предприятий Нижнекамска намерены оказать семье погибшего всяческую помощь.

Утонувший в Сочи мальчик был жителем Нижнекамска


В минувшую пятницу в курортном поселке Лазаревское произошла трагедия: в открытую ливневку прямо на глазах бабушки упал ее внук и утонул. При этом тело мальчика водой вынесло в открытое море, откуда вскоре оно было извлечено спасателями. Известно, что открытый люк под потоком воды был просто не виден.

Глава Нижнекамска, откуда мальчик приехал к своей бабушке погостить, высказал семье погибшего слова соболезнования и поддержки. Он, а также руководство городских предприятий, где трудятся родители погибшего, пообещали дать необходимую помощь семье, где случилась трагедия.

 
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Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 16:02
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