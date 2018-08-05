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Эксперты анонсировали самые бесполезные опции в современных транспортных средствах

Эксперты рассказали автолюбителям о самых бесполезных опциях в современных транспортных средствах. Лидером пятёрки данного рейтинга является система старт/стоп.

Эксперты анонсировали самые бесполезные опции в современных транспортных средствах


С первого взгляда кажется, что за счёт опции можно экономить бензин и уменьшить количество вредных выбросов. Но в данном случае не все так хорошо. Ряд авто, оборудованных данной функцией, движение на перекрестке начинают довольно медленно, рискуя при этом получить удар сзади. Также изнашиваются некоторые узлы. На втором месте оказался бесключевой доступ в машину. Такого рода функции предназначена для защиты авто от взлома. На практике оказалось, что она для некоторых угонщиков может даже упростить задачу. Третье место досталось узкопрофильным шинам. В случае попадания в яму есть риск испортить колесо.

Эксперты дальше отметили панорамную крышу. Данная опция может приносить ряд неудобств. Так птичий помет, солнечные лучи могут испортить настроение пассажиров, а также водителя. ТОП замыкают светодиодные огни. Их довольно трудно отремонтировать.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:01
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