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Физик рассказал про возможности людей неосознанно уничтожать инопланетные цивилизации

Все знакомы с содержанием научно-фантастических фильмов или телесериалов, где инопланетяне вторгаются на Землю для уничтожения человечества. Согласно предположению российского ученого, в реальной жизни, люди могут оказаться подобными злодеями, не заметив, что неосознанно уничтожают внеземные цивилизации.


Здесь озвучен ответ на давний вопрос, связанный с «парадоксами Ферми», описанными в статье Александра Березина. Люди могут оказаться продвинутой цивилизацией в галактике или даже Вселенной. Причем данное первенство будет сохраняться, уничтожая при этом любое проявление конкуренции. Эксперт отметил, что первая способная путешествовать между звездами форма жизни избавиться от любой конкуренции. Данное понятие «первый в последнем» и есть ответ на парадокс Ферми. Людьми невольно угнетаются и уничтожаются все другие виды жизни на планете, в процессе развития цивилизации.

Физик рассказал про возможности людей неосознанно уничтожать инопланетные цивилизации


Как заявил Березин, нельзя утверждать, что высокоразвитой цивилизацией будет сознательно уничтожаться другая форма жизни. Скорее всего, она просто не будет замечена, подобно строительной бригаде, не замечающей муравейник, при строительстве здания.

Специалист привел пример с искусственным интеллектом (ИИ), находящимся вне контроля и имеющим доступ к межзвездным путешествиям. Подобный ИИ сможет расти, при этом создавая свои клоны, распространяя их на других планетах. Такая доминирующая форма жизни не будет захватывать галактики. Делать это она будет, потому что это ей под силу.

Только человечеству не придется сопротивляться в будущем ужасам из космоса. Как предположил Березин, люди представляют первую форму жизни, достигающую межзвездного возраста. Только мы будем и последними, кто покинул родную планету, чтобы исследовать все доступное пространство.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:00
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