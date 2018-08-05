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Жителю Канады выигрыш в лотерее принес 7,7 миллионов долларов

Канадцу повезло сорвать куш в лотерее в размере 10 миллионов канадских долларов. В американском эквиваленте немного меньше – 7,7 миллионов.

Жителю Канады выигрыш в лотерее принес 7,7 миллионов долларов


Национальная лотерея Lotto Max и удача помогли канадцу сорвать джекпот и обогатиться почти на 8 миллионов. О счастливчике сообщили сотрудники компании, проводившей розыгрыш. Правда, имя победителя пока держат в секрете.

Как уточнили организаторы Lotto Max, весь выигрыш достался одному человеку, который приобрел счастливый билет в провинции Онтарио. По правилам лотереи в стране, имя нового миллионера должно быть известно общественности, а ему самому необходимо показать компании-организатору лотерейный билет, принесший ему выигрыш.

Этот год принес гражданам жителям Канады уже более 10 крупных выигрышей в эту лотерею и в другую популярную – «6 из 49». Известно, что счастливчики выигрывали от 7,6 миллионов до почти 46 миллионов американских долларов.

 
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В мире / Общество
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 14:49
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