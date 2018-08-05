Жителю Канады выигрыш в лотерее принес 7,7 миллионов долларов

Национальная лотерея Lotto Max и удача помогли канадцу сорвать джекпот и обогатиться почти на 8 миллионов. О счастливчике сообщили сотрудники компании, проводившей розыгрыш. Правда, имя победителя пока держат в секрете.Как уточнили организаторы Lotto Max, весь выигрыш достался одному человеку, который приобрел счастливый билет в провинции Онтарио. По правилам лотереи в стране, имя нового миллионера должно быть известно общественности, а ему самому необходимо показать компании-организатору лотерейный билет, принесший ему выигрыш.Этот год принес гражданам жителям Канады уже более 10 крупных выигрышей в эту лотерею и в другую популярную – «6 из 49». Известно, что счастливчики выигрывали от 7,6 миллионов до почти 46 миллионов американских долларов.