Поклонники просят Яну Рудковскую больше не издеваться над организмом диетами

В настоящее время Рудковская отдыхает в Италии. Соответствующие публикации она обнародовала в Instagram, радуя своих многочисленных поклонников. На новом фото Яна предстала перед фанатами в коротких шортах и коричневой майке. На данном снимке она сидит вместе со своим младшим сыном. Под кадром знаменитость пожелала фолловерам доброго утра. Восхищенные подписчики оставили множество комментариев с положительными сообщениями в адрес ее семьи. Верные фанаты отметили, что у Рудковской стройная фигура.Однако нашлись такие поклонники, которые попросили продюсера не издеваться над своим организмом разными диетами, потому что сейчас ей немного осталось до анорексии. По их мнению, стройность восхищает мужчин, однако не в этом случае, так как это перебор.