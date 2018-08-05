Татьяна Навка и Дмитрий Песков собрали всех своих отпрысков вместе

Навка и Песков вместе со своими детьми от предыдущих браков отдыхают в Италии. У супругов на двоих шестеро отпрысков, которые отлично ладят между собой. Самой младшей — Надежде — три года, а самому старшему — Николаю — двадцать семь лет. Фигуристка делится фото, на которых запечатлена вся огромная семья и восхищает интернет-пользователей своей мудростью. Спортсменка под снимком написала, что семья – это люди, которые связанны кровным родством, одними взглядами, духовной близостью, простыми и одновременно сложными взаимоотношениями.По ее словам, хоть в их семье все разные, при этом у некоторых течёт другая кровь, однако все равно они семья, о которой можно мечтать, а ее задача, как матери, чтобы дети были счастливыми, и смогли найти себя в жизни. Для этого только любовь, откровенность, порядочность, а также личный пример родителей, поможет детям в этом, по мнению фигуристки, это называется счастье.