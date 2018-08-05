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В интернете появился первый обзор Motorola Moto Z3 с модулем 5G после презентации

В интернете выложили первый полноценный обзор новой модели Motorola Moto Z3. Инсайдерами компании отмечается, что устройство должно стать новым флагманом серии. Устройство выпустят на рынок в начале будущего года.

В интернете появился первый обзор Motorola Moto Z3 с модулем 5G после презентации


Версия Moto Z3 расценивается от $550. Таким образом, устройство станет прямым конкурентом для большей части устройств, произведённых в КНР. Главной особенностью смартфона является наличие модуля 5G , а также прочих характеристик для эффективной работы с высокоскоростным современным интернетом. Стоит отметить отсутствие привычного разъема, предназначенного для наушников. Компания захотела угодить клиентам, при этом базовую комплектацию дополнив соответствующим переходником. В свою очередь экран с покрытием AMOLED-стандарта

Гибкая регулировка контрастности позволяет подстраиваться под различный уровень освещения. На дисплее за качество изображения отвечает Quad HD-разрешение. Задняя панель устройства размещает двойную камеру с разрешением 12х12 Мп. Для устройства главными конкурентами должны стать версии Apple iPhone X, а также Huawei P20 Pro.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:47
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